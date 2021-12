La casita de muñecas mejor valorada y más vendida de Amazon tiene hoy una rebaja de 54 euros

Hay juguetes que se regalan siempre. Todos los niños y niñas hemos pedido alguna vez, una bici, un carrito y una casita de muñecas. Son regalos que siempre están presentes en las cartas de los más pequeños en todas las navidades y son los que más ilusión generan cuando se abren los paquetes en Reyes y Nochebuena. ¿Quién no ha soñado con tener una casita de muñecas para poder emular los cuentos de princesas o la vida de los mayores?

Con las casitas de muñecas los niños desarrollan el juego simbólico y ponen en práctica lo que aprenden gracias a su capacidad de observación del mundo que les rodea. En 20deCompras hemos encontrado una muy buena oferta para que no te quedes sin ideas para estos días. Si ya tienes los juguetes de Playmobil o la bici y todavía no has elegido una casita de muñecas pero ahí está esperando en la lista de peticiones, no te lo pienses mucho. Por unas horas, Amazon ha rebajado un 40% (54 euros) su mansión de muñecas más vendida y mejor valorada, Se trata de una casa de tres pisos de Kindkraft que mide 113 centímetros y cuesta solo 85,99 euros. Con cerca de 4.000 valoraciones de los usuarios del ecommerce, esta casita roza las cinco estrellas en Amazon lo que la convierte en un producto diez. Además, su precio es muy competitivo ya que solo cuesta 85,99 euros.

Mide 30 centímetros y viene con 10 accesorios Amazon

Cinco buenas razones para hacerte con ella

Una gran casita de tres pisos. Esta mansión mide 113 centímetros de alto (73,2 x 33,5 x 113,8 cm) y está decorada en blanco, rosa y violeta. Tiene tres pisos con cuatro habitaciones con ilustraciones muy alegres y una hermosa escalera, así como un patio para que los niños puedan jugar en todas las estancias.

Esta mansión mide 113 centímetros de alto (73,2 x 33,5 x 113,8 cm) y está decorada en blanco, rosa y violeta. Tiene tres pisos con cuatro habitaciones con ilustraciones muy alegres y una hermosa escalera, así como un patio para que los niños puedan jugar en todas las estancias. Además viene con 10 accesorios incluidos que no tendrás que comprar. Se trata de diez piezas de muebles pintados a mano para cada habitación y accesorios de decoración para la mansión que son compatibles con muñecas de 30 centímetros.

que no tendrás que comprar. Se trata de diez piezas de para cada habitación y accesorios de decoración para la mansión que son compatibles con Montaje fácil. Con instrucciones paso a paso es muy sencilla de montar y puedes hacerlo tu mismo sin problemas y así sorprender a tus hijos o tus sobrinos.

Con instrucciones paso a paso es muy sencilla de montar y puedes hacerlo tu mismo sin problemas y así sorprender a tus hijos o tus sobrinos. Con una estructura clásica de madera es resistente y está pensada para durar mucho tiempo y soportar los embates de los más pequeños.

es resistente y está pensada para durar mucho tiempo y soportar los embates de los más pequeños. Es una de las más valoradas de Amazon. Cuenta con cerca de 4.000 valoraciones y roza las cinco estrellas en Amazon lo que la convierten en una muy buena elección y además está rebajada un 40% con lo que su precio no supera los 86 euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.