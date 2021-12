Consultorio de Vivienda: "¿Me puedo negar a pagar el arreglo de telefonillos si solo funcionan mal 2 de un total de 30?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Grietas en el bloque

PREGUNTA En mi bloque me he dado cuenta de que están surgiendo grietas. A mí me parce urgente actuar, pero para mi sorpresa los vecinos con los que lo he comentado no le dan ninguna importancia.

El edificio tiene 12 años y no sé si es un tiempo en el que esto suele suceder o es demasiado poco para que 'envejezca'.

Como sigo con miedo quiero hacer algo, pero no sé muy bien qué. ¿Llamo a los bomberos o a la policía? ¿O a la promotora y a la constructora? ¿Esto tiene arreglo y quién lo pagaría? Necesito su ayuda, muchas gracias. Eduardo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo más aconsejable es contratar los servicio de un aparejador para que realice una valoración y emita un informe de daños con las actuaciones necesarias para solventarlos y que determine si revisten o no gravedad y la necesidad de actuar o no lo antes posible.

Vecinos maleducados

PREGUNTA Tenemos unos vecinos que son unos maleducados, con un niño de 6 años al que nunca sacan a la calle, siempre está en casa jugando, corriendo, gritando, llorando y golpeando nuestra pared una y otra vez.

Desde las 15:30 hasta algunos días 22:30, incluso llegando a las 23:00. Llevamos así más de un año, se les ha llamado la atención, se ha hablado con el presidente, con el casero y persisten igual, de lunes a domingo, sin respetar nada ni a nadie, y cuando se le llama la atención te invitan a que llames a la policía si tienes algún problema. ¿Qué podemos hacer? Sergio.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si ya han intentado solucionar la situación por la vía del diálogo y no ha surtido efecto, únicamente le queda abierta la vía judicial.

Telefonillos rotos

PREGUNTA Gracias por este servicio, muy útil de verdad. Somos 30 vecinos y dos tienen problemas con el telefonillo, que les funciona mal. Bueno, pues se las han ingeniado para que se someta a votación el cambio de todos los telefonillos, que es verdad que son viejos pero funcionan.

¿Puedo negarme a pagar esa derrama si se aprueba? ¿No es más lógico que la comunidad sufrague incluso esos dos arreglos cuyo coste siempre será inferior a la factura de instalar 30 nuevos? Alberto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Efectivamente, lo idóneo es proceder a la reparación de los dos telefonillos averiados siempre y cuando el origen se encuentre en la canalización común porque, en caso contrario, deberán asumir su reparación los propietarios dado que los telefonillos tienen la consideración de elemento privativo.

Si la reparación de la totalidad de los telefonillos no es necesaria y es una mejora, y el importe de las obras supera las 3 mensualidades de gastos comunes, como disidente no estará obligado al pago.