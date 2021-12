El Congreso aprueba la nueva plusvalía: sustituye a la que anuló el TC y beneficia a los que compraron piso en la burbuja

El Congreso de los Diputados dio este lunes luz verde de manera definitiva al nuevo impuesto de plusvalía municipal que aprobó por decreto hace tres semanas el Gobierno, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior diseño. La convalidación de ese nuevo marco legal, que evitará un importante agujero en las cuentas de los ayuntamientos, se aprobó con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios, mientras en contra votaron PP y Vox. El resultado fue de 198 votos a favor, 137 en contra y cinco abstenciones. El decreto, en todo caso, se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que permitirá introducir modificaciones mediante enmiendas parlamentarias.

El pasado 26 de octubre, el Constitucional declaró por unanimidad no ajustado a derecho este impuesto cuando su importe es superior al beneficio real obtenido por un contribuyente. Los magistrados argumentaron que, si la cuantía a pagar es superior a la ganancia obtenida con la compraventa, "se estaría tributando por una renta inexistente", lo que sería contrario al principio constitucional de "no confiscatoriedad". Se calcula que la mitad de los ayuntamientos cobran este impuesto que grava el incremento del valor del terreno y que constituye, tras el IBI, su segunda fuente de ingresos.

Para evitar un descalabro en las cuentas de los municipios, el Gobierno tuvo que legislar a la carrera y diseñó un nuevo tributo que sí cumpliera los preceptos establecidos por el Constitucional. El nuevo impuesto tendrá dos métodos de cálculo y el contribuyente podrá elegir aquel que arroje una inferior cuota a pagar. La primera vía se basará en multiplicar el valor catastral del inmueble objeto de compraventa por una serie de coeficientes, que se revisarán cada año en función de factores como "la evolución del mercado inmobiliario", detalló la portavoz del Gobierno. El segundo método de cálculo tendrá en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición.

Durante el debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que se ha aprobado la normativa "en tiempo récord", lo que ha reducido al mínimo su impacto sobre la recaudación municipal. El Ejecutivo defiende que quienes no "ganen dinero" con la venta de su casa no tendrán que pagar nada y que es una buena noticia tanto para los consistorios como para los ciudadanos: para los primeros, porque se garantiza su financiación. Y para los segundos, porque los ciudadanos "no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponde, es decir, cuando no han ganado dinero con la compraventa de su casa", expresó a principios de noviembre Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.

El diseño del nuevo tributo supone un alivio para quienes compraron un piso durante la burbuja inmobiliaria. Los contribuyentes que adquirieron un inmueble entre 2008 y 2011 serán los que tengan bases imponibles más reducidas a la hora de calcular la cuota del impuesto. Además, quedan completamente exentas del nuevo tributo aquellas ventas que se produzcan por debajo del precio de compra del inmueble, lo que a priori beneficiará especialmente a quienes compraron un piso a precios muy elevados y necesiten ahora desprenderse de él.