Risto Mejide rompe una lanza a favor de Raquel Sánchez Silva al abordar el caso de Mario Biondo en 'Todo es verdad'

Todo es verdad abordó este miércoles el caso de la muerte de Mario Biondo, pues, pese a que la muerte del cámara se produjera en 2013, la familia ha logrado reabrir el caso en Italia. Su madre insiste en que su hijo falleció en extrañas circunstancias y señala, entre los sospechosos, a la presentadora Raquel Sánchez Silva, su pareja por aquel entonces.

Santina D'Alessandro, la madre de Biondo, intervino en el espacio conducido por Risto Mejide para contar su "realidad". Sin embargo, el presentador subrayó que, pese a la postura de su entrevistada, el programa no tenía intenciones de cargar contra contra la periodista, extrabajadora de Mediaset.

"Me gustaría compartir dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, el absoluto respeto personal y profesional que tanto este presentador como todos los miembros del equipo tenemos a la figura de Raquel Sánchez Silva", avanzó Mejide, que recalcó: "Esto no va de Raquel Sánchez Silva ni de su valía como persona o profesional. Espero que quede claro".

"Tampoco va de hacer un juicio paralelo. Los juicios no se hacen en televisión, se hacen en los juzgados. Aquí no vamos a determinar si es culpable o inocente. Aquí lo que se va a hacer es exponer dos realidades. La realidad de unos padres que han perdido a su hijo y a los que les han dado una explicación que ellos no solo consideran insuficiente, sino falsa. Y la realidad de una mujer que ha perdido al amor de su vida", explicó el rostro de Cuatro.

Después, Mejide recordó la existencia de "dos justicias, la italiana y la española": "¿Por qué un caso que se cerró en 47 días en nuestro país continúa abierto en Italia ocho años después? Y es que esta semana se ha vuelto a reabrir el caso de Mario Biondo". "Aquí se determinó que era un suicidio, mientras que en Italia siempre se ha abierto la puerta a la posibilidad de que fuera un homicidio, ¿por qué se cerró el caso aquí?", reflexionó desde el plató.

"Hablaremos de ordenadores, de pruebas, de autopsias, de interrogatorios y de por qué se mantiene abierto en Italia, ¿fue un suicidio, un accidente o un homicidio? Por primera vez en España tenemos el testimonio de su madre", dijo, dando paso a D'Alessandro.

Fue entones cuando la invitada, que intervino en el programa a través de una videollamada, dijo que la expresentadora de Supervivientes (fue en este programa donde conoció a Biondo) se inventó que el italiano y sus hermanos jugaban a asfixiarse de pequeños.

Después, añadió: "Raquel dio una rueda de prensa en el bufete de su abogado y les dijo a los periodistas lo que pasó aquella noche, mintiendo, porque la cronología que se ha publicado en España sobre la muerte son mentiras que luego se han cotejado". "Si tienes la conciencia tranquila y no tienes nada que ocultar, ¿por qué te has alejado de la familia?", zanjó.