Ocho Comunidades tienen aval de la Justicia para el certificado Covid, cinco están a la espera y cuatro lo descartan

Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana son las ocho autonomías que han conseguido ya el aval de la Justicia -en el caso de Euskadi ha sido el Tribunal Supremo el que ha dado luz verde- para implantar el Certificado Covid a la hora de acceder a determinados espacios.

Asimismo, los Ejecutivos de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León y Cantabria estudian implantarlo en sus territorios y, de hecho, algunos de ellos están a la espera de la decisión que dictaminen sus tribunales superiores de Justicia.

Por el contrario, se desmarcan del resto de regiones la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, que a día de hoy no tienen intención de solicitarlo o imponerlo.

En cualquier caso, así está la situación del Certificado Covid en cada comunidad autónoma:

Andalucía

La Junta de Andalucía ha remitido al Tribunal Superior de Justicia la petición del Certificado Covid de vacunación, certificado de recuperación o de prueba negativa (PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado) para aquellas personas que realicen visitas o acompañamiento a los pacientes ingresados en centros hospitalarios o realicen visitas a los residentes de centros sociosanitarios. La Fiscalía ha mostrado ya su respaldo a esta medida, pero todavía se tiene que pronunciar el tribunal.

Aragón

Desde el pasado jueves, en Aragón es necesario disponer del certificado Covid para acceder a locales de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios, una medida que cuenta con el aval de la Justicia. Además, el Ejecutivo aragonés no descarta extender el uso de este pasaporte de vacunación a otro tipo de establecimientos.

Asturias

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, no descarta recurrir a implantar el certificado Covid para determinados espacios como están haciendo otras comunidades.

Baleares

En Baleares, el TSJIB ya avaló en octubre la decisión del Ejecutivo balear de pedir el certificado Covid en las discotecas. Ahora, el Gobierno de Baleares ha anunciado que pedirá el certificado covid para acceder a establecimientos de restauración con aforos superiores a 50 personas, así como en todo el ocio nocturno con independencia del aforo.

Canarias

El Gobierno de Canarias ha solicitado ya el aval del Tribunal Superior de Justicia para el uso del pasaporte Covid en locales y espacios públicos, después de que en su momento hicieran esa petición y fuera rechaza ya por la Justicia. Ahora, el tribunal tiene 72 horas -desde este martes- para resolver la petición.

Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León está a la espera del informe jurídico sobre el pasaporte Covid en hospitales y albergues, que serían los primeros lugares donde la Junta lo impondría en caso de adoptarlo. Eso sí, la estrategia principal que defiende el Ejecutivo regional es la vacunación por encima de las restricciones.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en buscar consensos y pactar y no ve "necesario" adoptar una medida como esta porque la región tiene la mitad de incidencia de la media nacional.

Cantabria

Cantabria ha retrasado la publicación de la resolución del semáforo Covid, prevista para este martes. Además, el Gobierno cántabro pedirá el aval del Tribunal Superior de Justicia para también implantar el pasaporte Covid en determinados ámbitos y poder flexibilizar así algunas medidas como los aforos.

Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado ampliar el uso del 'pasaporte' Covid en la hostelería, centros deportivos y residencias de ancianos ante el repunte de casos. Eso sí, debido a un fallo informático, la implantación de este certificado no se pondrá en marcha hasta el viernes.

Extremadura

Extremadura, que se mantiene en el nivel 1 de alerta, por el momento también descarta solicitar el uso de la acreditación, una decisión que ha sido avalada por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Asamblea.

Euskadi

El Tribunal Supremo dio luz verde al Gobierno Vasco para que pueda exigir el pasaporte Covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales. Tras esta sentencia, el lehendakari, Íñigo Urkullu, podría convocar a sus asesores para adoptar nuevas restricciones, como la aplicación efectiva del certificado de vacunación.

Galicia

Galicia también ha encontrado recientemente el aval de la Justicia para implementar el Certificado Covid para permanecer en los interiores de restaurantes y en los bares -en este caso a partir de las 21.00 horas-.

De este modo, la Comunidad gallega extenderá el uso de este pasaporte, que ya está en vigor en todo el ocio nocturno, en los albergues (para la ocupación del 100 por cien de las camas en habitaciones compartidas) y para los acompañantes y visitantes de los pacientes ingresados en hospitales.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja cree que no es necesario implantar el certificado Covid en la región, ni ninguna otra medida. Sin embargo, hace unos días aseguraba que iba a consultar al Tribunal Superior de Justicia la posible puesta en marcha del pasaporte vacunacional, aunque finalmente lo ha descartado.

Madrid

La Comunidad de Madrid no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre y argumenta que están "vigilantes" pero no "preocupados". No obstante, reclaman al Ejecutivo central que endurezca los controles en el aeropuerto de Barajas ante la aparición de la nueva variante del coronavirus 'ómicron'.

Murcia

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), avaló también la prórroga de exigir certificado COVID para clientes de locales que alcancen 100% de aforo. Una medida que estará en vigor hasta el próximo 17 de diciembre.

Navarra

También en Navarra la Justicia ha autorizado que se aplique el certificado Covid para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, establecimientos con licencia de discoteca o salas de fiesta.

Comunidad Valenciana

La Justicia también ha avalado la implantación del Certificado Covid para acceder a establecimientos de hostelería, restauración y ocio con aforo superior a 50 personas, festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes, así como para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias, entre otras actividades.