Diego Matamoros pone fin a su ausencia en redes para explicar su paso por quirófano

Diego Matamoros llevaba ya varias semanas en silencio por sus redes y, ante las dudas de sus seguidores, finalmente ha puesto fin a la misteriosa desaparición y ha decidido exponer su causa: el hijo de Kiko Matamoros ha vuelto a pasar por quirófano para operarse de una cirugía estética.

"Os confirmo que sigo vivo, Pipa me cuida a lametazos y mi nariz torcida sigue igual", comentaba en su último post de Instagram, en una imagen junto a su perro, y donde sus seguidores no tardaron en mostrar su intriga: "¿Qué te ha pasado? Nos tenías preocupados, espero que no sea nada grave, cuídate mucho, que estás en la mejor compañía".

Y así es como, finalmente, ha decidido dar "un poco la cara" por sus instastories: "Ya sabéis que últimamente estoy desaparecido y no publico nada en el muro. Pronto volvemos a la actividad". Era el pasado 13 de noviembre cuando decidió someterse a unos retoques de cirugía estética, ha actualizado.

A favor de las operaciones que se quieran hacer, "siempre desde la mesura y que no se te vaya la cabeza" tal y como las reivindica, ha explicado su problema con el aumento de peso y lo que eso le supuso en cuanto a complicaciones para perder la grasa que fue ganando y que, aunque otros no la apreciaban, al influencer le molestaba.

"En 2019 cuando era un feliz, casado, empecé a comer como un animal y me puse en 110 kilos, me ha venido bastante mal. Luego adelgacé, me puse en forma de nuevo, pero ya había cúmulos de grasa que era imposible quitarlos. Uno de ellos: el pecho, que estaba más bajo de lo que me gusta a mí; y en los flancos traseros, que no me lo quitaba ni para atrás", ha ido explicando.

Finalmente, Diego Matamoros decidió hacer una lipoescultura en el pecho, pegarlo y sacar un poco de grasa. "Me he dejado un glúteo espectacular", ha presumido, insistiendo en que está "súper contento" con los resultados, los cuales irá mostrando en su perfil en dos o tres semanas, cuando disminuya su hinchazón.