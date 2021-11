Kiko Matamoros, destrozado por la muerte de su prima Almudena Grandes

El mundo de la cultura ha dicho adiós este sábado a la escritora Almudena Grandes, fallecida en Madrid a los 61 años a consecuencia de un cáncer. Desde músicos como Joaquín Sabina o Alejandro Sanz, a escritoras como Rosa Montero, han mostrado su consternación tras conocerse la noticia. También desde el mundo de la televisión, el colaborador Kiko Matamoros ha reaparecido visiblemente afectado en Sábado Deluxe: "Almudena era mi prima", ha dicho.

En este sentido, Matamoros ha hecho un inciso en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez para manifestar su dolor tras esta pérdida: "Es un día triste para todos, son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura".

"En la familia la queríamos muchísimo, ha sido una auténtica pena", ha lamentado el colaborador a continuación.

"Deja a mucha gente rota", ha manifestado, por su parte, Jorge Javier Vázquez, que ha querido recordar el gran legado literario que ha dejado Almudena Grandes. "No me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído. Para mí, El corazón helado me parece una novela impresionante", ha opinado el presentador.

En este punto, Matamoros ha querido hablar sobre la obra de Almudena Grandes que verá la luz de manera póstuma. "Hay un inédito que se publicará en breve, que forma parte de esos Episodios Nacionales, ella que era tan admiradora de Pérez Galdós", ha dicho el colaborador al referirse a la séptima novela que pertenece a la serie de los Episodios de una Guerra interminable, y que dejó escrita antes de fallecer.

En Instagram, el colaborador también ha lamentado la pérdida de su prima: "Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. DEP Almudena", ha escrito.