Diego Matamoros desvela que ha asistido a terapia para "ver dónde fallaba"

Si hubiese tiempo de sobra, ir a terapia debería ser una costumbre para una mayor parte de la población mundial. Porque uno descubre ciertas aristas sobre sí mismo que desconocía. Y que le hacen reflexionar, cambiar. Es lo que está pasando en estos momentos Diego Matamoros, quien en las últimas semanas, desde que se rompiese su relación con Carla Barber, se está mostrando más abierto que nunca con sus seguidores.

El hijo de Kiko Matamoros ha compartido con sus followers en Instagram (algo más de 430.000) sus más profundos pensamientos sobre la felicidad, la intimidad o incluso el día a día como un paso a paso en el desarrollo personal. De hecho, en su última publicación precisamente explica de dónde procede toda esta honestidad y de dónde ha aprendido a sacarla.

"Ya os dije hace tiempo que no os mentiría sobre mi vida, mis situaciones cotidianas o mi estado anímico, creo que ocultar la realidad no hace ningún favor a nadie, de hecho mostraros mi día a día en la forma de lo posible hace que podáis conocerme más", comienza diciendo en el post. "Conocer a alguien que no se había mostrado tal cual como era, con mis cosas (como todos) pero que siempre he preferido guardarlo para los míos".

Según Diego, de 35 años, él siempre había, "sin quererlo", fomentado un debate con quienes le rodean: "¿Por qué no te conocen o te muestras tal como eres?". Y precisamente por esa pregunta ha decidido responder con la misma franqueza y naturalidad con la que últimamente se dirige a su público.

"A día de hoy estoy viviendo un periodo brillante, donde el poder haber hecho un trabajo de introspección profundo me ha hecho verme desde otra perspectiva", asegura, recalcando que se refiere a una medida muy concreta. "El ir a mi terapeuta para ver dónde fallaba yo [sic], y hacerme ver que de las cosas negativas siempre se pueden sacar cosas muy positivas".

Entre estas nuevas pasiones o nuevos hábitos cuenta algo que define con un emoticono de corazón azul ("estudiar diseño de interiores"), así como haber aprendido a "soltar", en una clara referencia a su exnovia: "El desear el bien a quien ya no es parte de tu día a día".

Por último, Diego Matamoros, en una publicación que ha terminado con una referencia a su cara durante el selfi, añade que busca "quererse más y mejor, agradecer cada día todo lo bueno", aunque, sobre todo poder mostrar a sus seguidores "algo que ya es fácil" para él, "su yo".