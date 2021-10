El inesperado deseo de Diego Matamoros para su hermana Anita en medio de su distanciamiento

Anita Matamoros y Nacho Santandreu confirmaron su relación el pasado mes de agosto, cuando se dejaron ver acaramelados en sus vacaciones en Ibiza. Makoke dice estar encantada con la nueva pareja de su hija. No obstante, no es la única persona de su familia que se alegra por la situación sentimental de la influencer.

Diego Matamoros no mantiene relación con su hermana pequeña, lo que no quita que quiera desearle lo mejor en su vida personal. Así lo ha demostrado este viernes ante los reporteros de Gtres, a quienes ha hablado de este tema.

El exconcursante de Supervivientes ha declarado que no tiene "guerras abiertas" con ningún familiar. Asimismo, su relación con Anita "no es la que le gustaría tener. Y una muestra de ello es que, a pesar de no conocer personalmente a Nacho Santandreu, desea que tanto él como la joven sean felices.

"No puedo opinar nada de él porque no lo conozco. No sé muy la relación que llevan porque tampoco hablo con Ana. Espero que sea un hombre que la cuide y que ella también lo respete y que la haga feliz", ha comentado.

Tal y como ha explicado, Laura Matamoros "es la única de los hermanos que se habla con ella". "Pero no solo tiene que ser por nuestra parte, también tiene que ser de la suya. Si necesita algo o necesita comunicarse o lo que sea, también tiene que dar ella el paso supongo", ha apuntado.

"No he intentado ponerme en contacto con ella. Yo le deseo lo mejor, no puedo hablar más. Lo que sí deseo es que se hable con mi padre. Creo que es algo que no podría perderse", ha zanjado Matamoros.