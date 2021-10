Anita Matamoros vuelve a pasar por quirófano para operarse la boca

Anita Matamoros tiene que volver a pasar por una intervención en su boca por tercera vez. Así lo anunciaba ayer la hija de Makoke y Kiko Matamoros por Instagram, antes de que la red social cayera por completo y dejase de funcionar.

Empezando la semana con novedades en cuanto a su vida más personal, Anita anunciaba las actualizaciones de su día desde primera hora en su camino al fisioterapeuta, al cual acude una vez al mes debido a sus problemas musculares en el cuello.

"Mañana me opero de la boca, ya os contaré detenidamente", ha avanzado en sus historias. Este mismo martes se somete a una operación de la cual, según ha avanzado, ya dará más detalles y explicaciones en sus redes.

Durante la cuarentena, la propia influencer fue operada de urgencia por una dolencia en su dentadura: "Desde hace muchos años llevo un diente falso porque me di un golpe en casa. No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso".

Con 15 puntos, Anita seguía con el diente falso a la espera de que, meses después, le añadieran el implante. Tal y como ha anunciado ahora, puede que este problema que tanta molestia le está causando llegue a su fin, después de tres veces consecutivas en las que tiene que lidiar con profesionales para tratar sus problemas bucales.