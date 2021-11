Los vecinos de Fuencarral-El Pardo protestan por su "deslucida" Navidad.

"No vamos a tener luces de Navidad ni Cabalgata de Reyes", protesta Pilar Martínez, tesorera de la Asociación de Vecinos de Begoña, de Madrid. Los vecinos se muestran indignados por la postura de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo sobre la celebración de las fiestas navideñas. Fuentes del Ayuntamiento explican que "no habrá Cabalgata, pero sí Reyes" y, por otro lado, garantizan que "habrá luces, como en todos los distritos".

Los residentes del barrio señalan directamente al concejal presidente del distrito, Javier Ramírez (PP). "Nos están acorralando y no lo entendemos. Es incomprensible que parte del gasto extraordinario del Ayuntamiento no se destine a las luces de Navidad", apunta Martínez. "Llegamos a la conclusión de que el concejal no quiere celebrar la Navidad", asevera.

En cambio, el motivo que da la delegación municipal de Fuencarral-El Pardo a los vecinos se basa en cuestiones debidas a la pandemia. Explican que las circunstancias que existían en el mes de abril, cuando se debía discutir y decidir la celebración de la Cabalgata, no aconsejaban organizarla. "La tramitación administrativa para la contratación del desarrollo de una Cabalgata de Reyes requiere de un plazo de entre 8 y 9 meses, algo absolutamente imposible dada la situación sanitaria de esas fechas (abril) y las restricciones aplicadas por las autoridades sanitarias en ese momento", señalan fuentes municipales.

Plan de la Junta Municipal

La Junta Municipal asegura que "no faltarán ni los Reyes ni las luces en esta Navidad". Lo que ocurre es que los Reyes Magos solo estarán en un punto del distrito el día 5 de enero, a las afueras del centro comercial La Vaguada y, según los vecinos, "en un horario muy delimitado". Los más pequeños podrán entregar su carta en mano y además recibirán un pequeño regalo. "En un distrito tan grande como el nuestro no puede haber solo un punto de referencia", explica Martínez.

Además, el Ayuntamiento detalla que la fachada de los centros culturales se iluminarán con luces navideñas, una idea que nunca se había dado anteriormente. "Las actividades culturales que se desarrollarán desde el día 4 de diciembre tendrán como hilo conductor esa estrella que ilumina la Navidad, finalizando con una semana del 2 al 6 de enero 2022 repleta de programación dedicada a los Reyes Magos", explican fuentes municipales.

De momento, Fuencarral no tiene un programa que recoja todas las actividades previstas. Al contrario de lo que ocurre en el distrito de Chamberí, del que Javier Ramírez también es concejal, donde ya cuentan con un detallado programa de Navidad.

Los vecinos de Fuencarral-El Pardo protestan por su "deslucida" Navidad. Asociación de Vecinos de Begoña

Indignación entre los vecinos

"Nos enteramos por casualidad porque vimos que no teníamos nada en el barrio, las luces no estaban ni puestas", afirma Martínez. "Entendimos que el año pasado no hubiese nada por la pandemia, aunque las luces se podían haber puesto igual, eso no contagia el virus", añade.

Los vecinos no solo protestan por la falta de dinero público destinado a la Cabalgata y la iluminación de las calles de sus barrios, sino también porque los mercadillos navideños de Las Tablas y Montecarmelo no se habilitarán por segundo año consecutivo. El Ayuntamiento sacó a concurso público por si alguien estaba interesado y cumple con los criterios necesarios, en lugar de financiarlo el propio gobierno del distrito. Finalmente, ninguna empresa ha querido pagar los cánones exigidos y ambas licitaciones han resultado desiertas. La Junta de Fuencarral pedía más de 25.000 euros para el recinto de Las Tablas y 18.000 euros en el de Montecarmelo.

"No hay forma de tener una conciliación con este gobierno ni con este concejal"

Otra de las quejas de los vecinos tiene relación con la convocatoria del Pleno de Distrito en la que se debatirá la ausencia de la Cabalgata. El pleno se celebrará este miércoles 1 de diciembre a las 18.30 horas. "No solo es una hora complicada en la que muchos no podemos asistir por otros motivos, sino que no nos han dado un plazo adecuado para preparar y presentar las proposiciones", declara la tesorera de la asociación, quien insinúa que "está hecho a propósito". "El motivo que nos han dado es que no pueden en otro momento ni en otro día porque tienen que ocuparse del Belén en la Junta", explica Martínez. El coste de dicho pesebre es de 7.800 euros.

Esta situación indigna a los vecinos, como recalca Martínez, quien no comprende por qué el concejal no mantiene un trato más cercano y escucha las peticiones de sus vecinos. "El concejal nunca ha venido a visitarnos a los barrios, a conocernos, hablar con nosotros. No hay forma de tener una conciliación con este gobierno", apunta.