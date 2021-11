Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra la ley de eutanasia y los "ataques" a la objeción al aborto

Una manifestación, en la que han participado unas 800 personas según Delegación de Gobierno en Madrid y unas 4.000 personas según los organizadores, ha defendido este domingo en la capital "la vida de todos en cualquier circunstancia" y protestar contra la ley de eutanasia, los "ataques" a la objeción de conciencia de los médicos al aborto y contra las penas de cárcel para los provida que se concentran a las puertas de las clínicas especializadas en abortos.

La concentración, convocada por la Plataforma Cada Vida Importa y organizada por el Foro Español de la Familia, Fundación +Vida, Provida España y la Fundación Más Futuro-Rescatadores Juan Pablo II, ha arrancado a las 12.00 horas en la Puerta de Alcalá, culminando con un minuto de silencio "por todas las víctimas del aborto y de la eutanasia".

"La manifestación ha sido un éxito, hemos superado las expectativas de asistencia", ha asegurado el coordinador de la Plataforma Cada Vida Importa, Javier Rodríguez, que afirma que han participado unas 4.000 personas, cuando la previsión era de entre 2.000 y 3.000 asistentes, aunque fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid afirman que la concentración ha reunido a unas 800 personas.

Tal y como ha comentado, durante la manifestación se ha escuchado "el clamor popular de la sociedad a favor de la vida humana", incidiendo en que esta defensa es por "toda vida humana", en concreto, "de los más vulnerables" como los "no nacidos", "amenazados por la ley del aborto", pasando por las embarazadas que tienen que abortar por no contar con recursos suficientes o los enfermos que, con la Ley de la Eutanasia se les propone "la propia eliminación en lugar de explorar los cuidados paliativos".

"No queremos una sociedad que discrimine por etapa vital, salud, edad o recursos económicos; la evolución o es humana o es involución", declara Rodríguez, que pide a los políticos y diputados que escuchen a los 'provida' para poder construir "una sociedad mejor".

Entre las entidades adheridas a la concentración se encuentran: la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, la Federación Europea One of Us, Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), Fundación Jérôme Lejeune, Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Asociación en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA), Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CÍVICA), Fundación Educatio Servanda, 40 días por la vida, Asociación española de Farmacéuticos Católicos o la Fundación Villacisneros.

Asimismo, se han sumado: AESVIDA, Fundación Valores y Sociedad, Asociación Deportistas por la Vida y la Familia, E-Cristian, Cristianos en Democracia, Asociación de Ayuda a la Madre y al Bebé (AMABE), AYUVI, Asociación Voz Postaborto, Plataforma por la Familia Catalunya-ONU, Asociación Cinemanet, ANDEVI, ACEB-Associació Catalana d'Estudis Bioètics y PROVIDA Alicante, Alcalá de Henares, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gijón, Santander, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Guadix, Sevilla y Torrejón de Ardoz.