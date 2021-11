Chayo Mohedano responde a los ataques de Alessandro Lecquio: "Con mi vida y con mi cuerpo hago lo que quiero"

Que Rosario Mohedano se abriera cuenta de OnlyFans parece haber servido como arma arrojadiza, no solo para criticarla a ella, sino también a su madre. Este fue uno de los ataques que le hizo Alessandro Lecquio a Rosa Benito en El programa de Ana Rosa, pero ahora, la propia Rosario ha querido responderle.

El conde se sintió muy ofendido con que la colaboradora de Ya es mediodía dijera que le daba "mucha pena" porque estaba "mayor", y quiso contraatacar llamándola "cortita" y diciendo que "pena debería darle su hija que, en vez de [...] triunfar en los escenarios como hacía su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos".

Esto provocó el enfado también de sus compañeros de programa, y el propio Joaquín Prat lo reprendió por tal comentario: "Acabemos con el machismo en televisión".

Pero Chayo Mohedano ha querido responderle tajantemente al ex de Ana Obregón, y lo ha hecho en los Premios Favoritos 2021 organizados por la revista Sevilla Magazine en Sevilla, donde acudió junto a su madre. "Estoy muy orgullosa de mis padres, estoy orgullosa de cada paso que he dado", comenzó declarando a Europa Press.

"Me he reinventado, estoy componiendo y produciendo mi música, estoy criando a mis hijos, estoy feliz", comentó. "No quiero que aprovechen que está mi madre en televisión para atacarme a mí".

"Yo me he apartado del mundo de la televisión, sigo creciendo como artista. Lo que me gustaría, para que no haya ese maltrato en televisión, es que se valore absolutamente todo, no solo una red social que yo no he publicitado", criticó. "En horario infantil se dieron a entender cosas que no son y con mi voz, con mi vida y con mi cuerpo hago lo que quiero".

Su opinión sobre la segunda parte de la docuserie

La prima y la tía de Rocío Carrasco no esquivaron las preguntas de los reporteros sobre la segunda temporada de su serie documental que llegará próximamente a Telecinco.

"Yo creo que, si se hace con cariño y respeto a la figura de Rocío Mohedano Jurado, a la gente le va a gustar mucho conocer esa parte desconocida", opinó Rosa Benito.

Además, Chayo también destacó lo positivo que era para la televisión el premio otorgado a la docuserie por el Ministerio de Igualdad. "Me encanta la idea de que se premie en momentos en los que se necesita, porque está muy desamparada la televisión con todo lo que tiene que ver con el maltrato, con todo tipo de maltrato", declaró la cantante. "El maltrato televisivo existe y eso se tiene que parar. Yo he sufrido ese maltrato".

Sin embargo, Rosario evitó pronunciarse sobre su prima y, de hecho, ese mismo día, se mostró muy cercana con su otra prima, Gloria Camila, quien demandó recientemente a Rocío Carrasco para impedir que los documentos de Rocío Jurado se mostraran en la docuserie.