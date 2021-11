Todo comenzó con una farsa organizada por Sálvame y Rosa Benito cuando esta estaba en trámites de divorcio de Amador Mohedano. Aparentemente, la mujer quemó la alianza de boda con el hermano de Rocío Jurado, algo que estremeció a la audiencia y le supuso la misma cantidad de críticas como de aplausos. No obstante, esto parecía olvidado hasta que, hace tan solo unos días, Benito confesó que todo había sido un paripé y que, en realidad, conservaba el anillo y que, además, lo llevaba puesto.

El engaño no sentó demasiado bien a Alessandro Lecquio, que admitió sentirse "estafado" por Rosa Benito y dijo que la colaboradora de Ya es mediodía también había engañado a la audiencia. A sus palabras, Rosa prefirió zanjar el tema exponiendo que el conde le daba "pena" y que "está mayor". Pero Lecquio no se quedó callado.

En la mañana de ayer, martes 23 de noviembre, el aristócrata calificó a Rosa de "cortita" y agregó que él no daba pena, algo que sí hacía la hija de la celebrity, Rosario Mohedano, que "vende braguitas en una web para adultos". A sus palabras, Rosa pidió al colaborador de El programa de Ana Rosa que no metiese a su familia en una discusión que solo incumbe a ellos dos: "Métete conmigo, que yo estoy aquí para defenderme. Deja a las familias".

Por ello, en el programa de este miércoles, tanto Joaquín Prat como Patricia Pardo han querido dar un toque de atención a Lecquio. "Ayer te despachaste a gusto, con una enorme contundencia contra Rosa Benito y ella te ha contestado...", presentaba Prat para, tras ver la respuesta de Benito y mientras hacía el gesto de azotar con la mano señalando al conde, ha agregado: "Lo dice Rosa por lo que dijiste de Rosario.

Patricia Pardo también ha mostrado su disconformidad con respecto a las palabras que Lecquio tuvo para Chayo Mohedano: "Menos mal que está Bibiana para poner un poco de sensatez porque a ver cómo calmas a la fiera hoy. Que ya te vale, es que ya te vale, Lecquio".

"Ayer Alessandro soltó todo tipo de... no sé ni cómo describirlo", ha comenzado Prat introduciendo el tema en el club social del matinal. Por su parte, el aristócrata ha aceptado las disculpas de su compañera, pero ha admitido que le sentó mal que Benito dijera que "le daba mucha pena porque no se refería a la vejez, sino a mis circunstancias personales y eso son cosas con las que no se juega".

Bibiana Fernández ha apuntado que, aun así, "tampoco fue bonito" que Alessandro se pronunciase acerca de Chayo Mohedano. "Si tú me tocas donde no tienes que tocar...", ha sentenciado el aristócrata. Rosario, a través de su cuenta de Instagram, ha aclarado que nunca ha comercializado con su ropa interior. "Acabemos con el machismo y las mentiras en televisión", ha agregado Joaquín.