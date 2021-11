Cuando Rosa Benito espectacularizó la quema de su supuesta alianza de la boda con su exmarido, Amador Mohedano, a muchos se les encogió el corazón. Se trataba de un acontecimiento inaudito y poco común que sobrecogió al público de Sálvame.

Las lágrimas de Benito parecían indicar que todo era verídico, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hace solo unos días, la colaboradora de Ya es mediodía confesaba que no quemó la alianza, sino una réplica y que, además, sigue llevando el anillo de bodas que Amador le puso en su día.

Esta declaración no sentó nada bien a Alessandro Lecquio, que, muy alterado, admitió sentirse "estafado" por Rosa Benito y alegó que había jugado con la audiencia. Por su parte, la mujer no se quedó callada y, en el programa de Sonsoles Ónega, aseguró que el conde "está muy mayor".

Las palabras de Rosa tampoco han sido del agrado de Lecquio, que la ha calificado como "una mentirosa que se viste por los pies": "Ahora me he dado cuenta de que también es cortita, pero muy cortita. Por muchas razones, ella se justifica diciendo que estaba herida, sin embargo, lo estaba con Amador y el numerito con el soplete era una mentira a toda la audiencia. No tiene nada que ver con el dolor con Amador".

Respecto a "lo de mayor", el conde ha respondido: "Es un ejemplo más de lo cortita que es. La dueña de la empresa para la que trabaja es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es -los presenté yo-. En fin, habla de pena. Pena debería darle su hija que, en vez de ponerse la bata de cola para triunfar en los escenarios como hacía su tía, se está vendiendo braguitas en una web para adultos. Eso sí que da pena".