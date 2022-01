Tierras raras y materias primas críticas: los elementos presentes en tu patinete o móvil que la UE necesita urgentemente

La crisis mundial de desabastecimiento es una tormenta perfecta que crece cada día. A la subida de los carburantes, los retrasos en las entregas de mercancías y la subida de los costes de transporte mercantil hay que añadir el elemento de las tierras raras y materias primas críticas: elementos necesarios para fabricar microchips o motores eléctricos cuyo suministro se ha agravado por el trastorno en el comercio mundial.

Escandio, lantano, praseodimio, neodimio, son algunos de los llamados elementos de tierras raras, fundamentales para las nuevas tecnologías junto con otras materias primas que han sido declaradas críticas, por su importancia industrial: litio, tungsteno, magnesio, cobalto...

Estas materias primas jamás han sido abundantes. Y ahora, con el mundo vuelto del revés por la crisis desatada por la pandemia primero y la recuperación después, los ha hecho aún más difíciles de conseguir. Un factor determinante para regiones como Europa, que tiene una gran dependencia: aunque muchos de ellos están presentes en sus suelos, tiene que importarlos en un porcentaje del 90%.

El doctor Santiago Cuesta López, director general del Centro internacional para materiales avanzados y materias primas críticas de Castilla y León (Icamcyl) y director general del clúster nacional para la minería sostenible de España, representa a nuestro país en el comité de expertos de la Comisión Europea encargado de encontrar una solución a esta crisis, que ya llevaba años larvándose y ha terminado de explotar con la pandemia.

Explotación sostenible

Entrevistado por 20minutos, señala que la solución pasa por que Europa explote ("de manera sostenible", recalca) las tierras raras y materias críticas que hay dentro de sus fronteras para reducir la dependencia del exterior.

"Las tierras raras son unos elementos que precisamente se bautizaron así porque son poco abundantes en la corteza terrestre", explica Cuesta López. "Esos elementos tienen la peculiaridad de que dan propiedades muy especiales a distintos tipos de materiales".

"Sin el neodimio no podríamos fabricar imanes permanentes. Y sin ellos no podríamos generar altos campos magnéticos como los que se utilizan en las resonancias magnéticas nucleares"

"Por ejemplo, sin el neodimio no podríamos fabricar imanes permanentes, de alta potencia. Y sin imanes permanentes no podríamos generar altos campos magnéticos como los que se utilizan en las resonancias magnéticas nucleares. Tampoco podríamos tener los motores de los molinos de viento para generar energías renovables, o los motores para patinetes eléctricos".

Su uso abarca un gran rango en las nuevas tecnologías, desde móviles y placas fotovoltaicas hasta la industria aeroespacial. Y Europa depende casi por completo del suministro de terceros países, principalmente de China, que explota grandes reservas.

Materias primas estratégicas

Lo mismo pasa con otros materiales que no están clasificados como tierras raras, pero sí como materias declaras críticas para la industria. Litio y grafito para hacer baterías, tungsteno y magnesio para aleaciones, o antimonio para semiconductores y componentes electrónicos -(ese es parte del problema de la crisis de los microchips).

"Son materias primas estratégicas y críticas porque solo las tienen unos pocos, controlan la producción y Europa depende de ellos para importarla", indica Cuesta López. "A final China, Sudáfrica, o República Democrática del Congo pueden decidir que no exportan y hacen política de almacenamiento; guardarlas y soltarlas cuando los precios suben".

Esto siempre ha sido así, y de hecho en 2011 ya se produjo un breve desabastecimiento de tierras raras cuando China decidió cortar la exportación. Cuesta López recuerda las famosas palabras del presidente chino Deng Xiaoping en 1992: "Oriente Próximo tiene petróleo. Nosotros tenemos tierras raras".

Ese dominio ha quedado patente en 2020, cuando la pandemia cerró la producción en el gigante asiático, provocando una falta de productos a nivel mundial. Una escasez que se agravó cuando la fábrica del mundo echó a andar de nuevo, acaparando todas las materias primas disponibles para hacer frente al gran rebote de la demanda mundial.

Un rebote que ha impactado también en los precios del petróleo, que se han disparado, arrastrando consigo los precios del transporte de mercancías. La crisis fue a más con el bloqueo del canal de Suez en marzo pasado, lo que completó el trastorno del comercio mundial: demasiada demanda y pocos transportes, que encima han subido los costes para enfrentar la subida de los carburantes.

"Hay una crisis del transporte por el aumento de los precios del crudo y un problema de los suministros, en donde hay un problema incluso con los containers", señala el director del Icamcyl. "Y hay un problema en los containers porque la gente está haciendo almacenamiento, no solo de materias primas, sino de todos los productos no perecederos".

"Se ha juntado todo en una tormenta perfecta, pero los elementos ya estaban ahí", añade. "El principal causante de toda esta tormenta de abastecimiento son las materias primas".

Soluciones de la UE

El caso es que la Unión Europea, y España de forma destacada, tiene reservas de materias críticas y tierras raras. Si fueran explotadas a toda su capacidad, tal vez no llegarían a convertir al continente en autosuficiente, pero sí reducirían drásticamente su dependencia, apunta Cuesta López.

Un ejemplo: en Castilla y León (Salamanca) y Galicia hay zonas en las que yacen bajo tierra lo que podría constituir el 10% de las reservas mundiales de tungsteno, un mineral que se utiliza para las herramientas de corte en la industria de manufactura, generadores de rayos X y aleaciones de alta temperatura como las que se usan en turbinas de motores para aviones.

Si se suma lo que hay en esa zona española con lo del lado portugués, el guarismo se elevaría hasta el 20%, apunta el experto.

"Tenemos el 10% de las reservas mundiales de wolframio y no las estamos explotando. Y cuando las explotamos, el recurso se exporta a Australia, China, Rusia o Canadá para que nos lo devuelvan transformado más tarde", señala.

"Para ser autosuficientes, debemos romper esta cadena”.

"Otro claro ejemplo es la cadena de valor del litio, tenemos que extraerlo aquí en Europa pero también transformarlo en baterías, creando megafactorías de litio donde está el recurso. No que se vaya a Japón o a Corea a hacer baterías", agrega.

Lo mismo pasa con el cobalto o el uranio, de los que España tiene yacimientos ricos. Casos similares hay también en Francia, Finlandia, Portugal o Grecia. Reservas que no se explotan o no se aprovechan al máximo.

"Tenemos países en Europa con esos recursos, lo que pasa es que no los estamos explotando"

"Tenemos países en Europa con esos recursos, lo que pasa es que no los estamos explotando", comenta, "por que nos sale muy caro o no nos dan los permisos y no hay una regulación generalizada europea para la explotación sostenible de materias primas".

Alianzas europeas

Por ello, a partir de 2011, tras la primera crisis de las tierras raras, la Unión Europea lanzó un programa de alianzas para promover la producción de materias primas críticas y tierras raras en suelo europeo.

Precisamente, desde 2016 Cuesta representa a España en la Alianza Europea de Innovación en Materias Primas de la Comisión Europea. Una alianza para "lanzar fondos europeos urgentes que resuelvan estos problemas, tanto invirtiendo en políticas como en nuevas tecnologías".

Cuesta destaca dos alianzas, en las que figura como parte de los grupos de coordinación. Una es de regiones mineras, que busca aunar los esfuerzos en los diferentes países para impulsar las actividades de ese ramo.

La otra es de materiales avanzados para baterías, que consiste en asegurar el suministro sostenible de materias primas para toda la cadena de valor de las baterías y la movilidad verde.

Parte de su trabajo en esa plataforma es aunar los esfuerzos de investigadores, que están desarrollando investigaciones y proyectos, con la financiación proveniente de fondos públicos o privados.

"Mi deber es identificar, por un lado tecnologías, zonas, países o proyectos que puedan ser sostenibles e importantes para el suministro de materias primas, e identifico fondos de inversión públicos y privados dispuestos a desarrollar un proyecto en materias primas", explica .

En suma, los proyectos europeos se centran en explotación, investigación y reciclaje. O sea, localizar los posibles yacimientos en suelo europeo; investigar el desarrollo de nuevas tecnologías que eventualmente permitan la sustitución o la optimización de estos elementos críticos; y aumentar la reutilización de los mismos, ya sea reciclando los productos usados (móviles, ordenadores... lo que Cuesta llama minería urbana) o aprovechando materiales de escombreras.

Respetando el medioambiente

Cuesta recalca que todas estas acciones, sobre todo la exploración y extracción en suelo europeo, debe hacerse de forma sostenible. Considera imposible hacerlo saltándose la normativa medioambiental y explotar "cueste lo que cueste".

"Hace falta una visión de las materias primas totalmente nueva, que incluya la minería, pero siempre sostenible, con nuevas tecnologías y circularidad"

"Hace falta una visión de las materias primas totalmente nueva, que incluya la minería, pero siempre sostenible, con nuevas tecnologías y circularidad, con reciclado y minería urbana (es decir, los materiales que ya tenemos transformados en productos) y pensar que hay muchos recursos ya explotados que están en escombreras de basura que hay que restaurar para el medio ambiente".