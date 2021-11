El PSOE ve "legítimas" las pretensiones del PNV sobre la denominación de origen del vino Rioja

El PSOE ve bien que se abra un "espacio de diálogo" sobre el futuro de la denominación de origen de La Rioja fuera del Parlamento y entiende que las pretensiones "legítimas" del PNV puedan ser atendidas desde el "máximo respeto" sin provocar "ningún tipo de confusión ni desvirtuar el funcionamiento" de la denominación.

Así lo ha asegurado este viernes el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, tras la decisión del PNV de retirar su proposición de ley relativa a la denominación de origen del vino de Rioja para negociar sus reivindicaciones fuera del Parlamento, tal y como ha acordado con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

"No estamos por facilitar o provocar una ruptura dentro del normal desarrollo de las denominaciones de origen y, por tanto, me parece bien que el ministro Luis Planas abra un espacio para dialogar no sólo con los grupos sino también con las denominaciones", ha señalado.

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas vascos, el portavoz de estos últimos en el Congreso, Aitor Esteban, lamentó que este fuera un tema que generase una reacción tan "extrema" por parte del PP y valoró positivamente el pacto alcanzado con Agricultura.