Marta López muestra lo "desesperada" que está con las obras de su casa

Con la casa patas arriba y una reforma completa en proceso, Marta López ha abierto las puertas de su casa a sus seguidores de Instagram para mostrar cómo va toda la restauración, dejando ver un primer adelanto de lo que será el interior del hogar.

Aunque poco se aprecie del suelo de su domicilio, la sonrisa de Marta López es casi imborrable. "Qué ilusión, ya me están poniendo las puertas. No sabéis lo que se echan de menos sobre todo cuando vas al baño, llevo no sé cuántos meses sin puertas", ha comentado en sus instastories.

Diez personas trabajando entre sus paredes y una reparación aún en pleno curso, así lo ha explicado: "Mirad lo que me ha llegado, esto ya va pareciendo una casa". Y es que, poco a poco y con su debida chapa y pintura, la colaboradora de Sálvame también ha aprovechado para explicado que ha cambiado su colchón por uno de canapé valorado en más de 4.000 euros.

Marta López muestra cómo avanzan las obras por su casa. INSTAGRAM

Marta López, que ha ido enseñando cómo van quedando los nuevos suelos y puertas de su casa, está viviendo un momento especial, aunque caótico, de su vida: "Tengo la casa llena de polvo y de gente. Estoy desesperada con la obra".

Entre todo un despliegue de cajas y muebles, además de herramientas por todo el suelo y un polvo excesivo, la exconcursante de Gran Hermano va deambulando, con cuidado de no tropezar, por los rincones de su casa empapelada mientras los trabajadores se encuentran en pleno proceso de la remodelación.