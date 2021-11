Jorge Javier confiesa estar cansado de las redes sociales: "No toda la gente es divertida aunque lo piense"

La sobreexposición en redes puede abrumar a cualquiera: ya sean las celebrities más emergentes y novatas, o las más expertas y conocidas. Jorge Javier Vázquez no es ninguna excepción y ha confesado en Lecturas sus sentimientos encontrados al respecto de su presencia en Instagram.

Aunque su cansancio podría haberse debido a una constante ola de memes, polémicas, rumores, sobreinformación mediática o cúmulo de injusticias sobre su colectivo, el motivo de su agotamiento online es bastante sencillo.

"Me estoy cansando de ver lo que come la gente y cómo se divierte en Instagram", relata el texto contundente con el que se ha dirigido a sus lectores. Ha protestado porque le cansa "cada vez más" ante "cualquier tipo de exhibición" que muestran los usuarios por, principalmente, las instastories.

El presentador de Sálvame ha admitido que disfruta de las cuentas "divertidas", pero que no todos tienen la capacidad de lograr sacar carcajadas. "No toda la gente es divertida aunque lo piense. Ni todo el mundo tiene algo que decir", ante lo que, tajante, ha añadido su crítica: "Y, por favor, basta ya de pensar que esas mierdas de frases de autoayuda que ensucian los stories pueden llegar a alegrarnos el día"

Un agotamiento mediático que se debe a su situación individual, como cualquier usuario, y que parece haber estado callándose por mucho tiempo. Eso sí, Jorge Javier no se libra de esta condición: "Asumo que he hecho todo lo que critico. He puesto morritos frente al espejo, me he fotografiado medio en bolas pensando que estoy bueno y demás estupideces por el estilo".

Como si se tratase de un primer día de enero, que seguramente su visión crítica explote ante un cúmulo de frases clásicas como "página 1 de 365", el presentador ha querido reiniciarse. "Es hoy cuando empiezo a darme cuenta de lo idiota que he sido por dejarme embaucar por esa corriente tan absurda", apunta, aunque su cuenta de Instagram permanece abierta, intacta y sin cambios.