Durante el especial de Sálvame sobre el documental Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof, la popular colaboradora del programa, Belén Esteban, ha explicado que ha podido hablar con Dolores Vázquez por teléfono. "Ella no te habla de cómo lo ha vivido, la verdad. La conversación ha durado unos 20 minutos y he hablado yo más que ella. He encontrado a una mujer que me ha dicho una frase que también se escucha en el documental: lo único que no le habían quitado era la dignidad".

"Está tranquila, pero ha removido todo. Una mujer tranquila y muy serena. Eso sí, me ha hablado sobre sus hermanas. Sus hermans habían sufrido muchísimo" ha relatado Belén Esteban ante la mesa de expertos que comentaban todo lo visto en el documental producido por HBO Max.

Aunque no ha dejado claro si tiene algún tipo de amistad con Dolores, sí que ha querido insistir en lo mal que se le ha tratado, por parte de los medios y por parte de las instituciones. “Lo que peor me parece es que ni el fiscal, ni los jueces, ni el jurado, ni el ministro… hayan tenido una palabra de arrepentimiento. Me parece vergonzoso que a esta señora no se la haya indemnizado con ni un duro. Ya es hora de que alguien le pida perdón”.

Pero, al parecer, el enfoque del programa no ha gustado a parte de la audiencia, precisamente destacando la presencia de Belén Esteban en el mismo. Y la gente no ha parado de tuitear, criticando a la propia Belén y a Sálvame por permitir que una colaboradora de su perfil pueda opinar en un tema tan serio como el de Dolores Vázquez.

Belén Esteban sobra en esa mesa, por favor que la cambien por un periodista de verdad. #yoveosálvame — Marciane (@buscandounsitio) November 22, 2021

Pero que hace Belen Esteban hablando d un tema tan serio?

Ya me dirán q pinta esa mujer allí. #yoveosalvame #ADProtegeASuHija — Alexandra (@AlexandraAF15) November 22, 2021

En una mesa de expertos sentada Belén Esteban, tócate los cojones #yoveosalvame — María (@lacanaleja) November 22, 2021