Jessie J, destrozada, cuenta que acaba de sufrir un aborto

Con el "corazón roto" es como se ha descrito la cantante en la ubicación de se última fotografía publicada. Y es que no está siendo una semana agradable para Jessie J, quien acaba de informar del aborto espontáneo ha tenido.

En la imagen publicada, la artista se muestra con los ojos cargados de emoción y la prueba de embarazo, continuada de una cita en la que se lee "a veces el amor no será suficiente para que funcione, y está bien, eso no significa que hayas fallado".

"Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, cómo voy a hacer mi concierto de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a todo el público que estoy embarazada'. Ayer por la tarde ya me aterraba la idea de salir del concierto sin derrumbarme... Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido", se ha sincerado en su post.

La cantante de 33 años aún no había contado que estaba embarazada, ni había explicado que iba a tener un bebé "por su cuenta", y ha dado la noticia de la peor manera. Sin embargo, ha explicado, eso no le iba a detener en su carrera: "Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará".

"El sentimiento más solitario del mundo" es el que tiene la cantante en estos momentos, tras experimentar este embarazo por su cuenta y vivir una experiencia que sabe con certeza, según indica, que volverá a tener: "Así que nos vemos esta noche en Los Ángeles. Puede que cuente menos chistes pero mi corazón estará en la sala".

La metedura de pata de la productora

Y tan por sorpresa pilló, que ni Republic Records conocía el caso de su embarazo. Mucho menos, del aborto. "Jessie J acaba de anunciar que tuvo un aborto espontáneo, Republic Records claramente no leyó la publicación y asumió que estaba anunciando su embarazo", ha comentado un usuario.

Jessie J just announced she had a miscarriage and Republic Records clearly didn’t read the post and assumed she was announcing her pregnancy 🙃 pic.twitter.com/nkgNBV68Xh — I’d pay for someone to write this essay for me (@MeeksUnsuspendd) November 24, 2021

"El mayor abrazo y las más calurosas enhorabuenas, Jess", escribía la productora, por si fuera poco, en mayúsculas, debajo del desolador post de la cantante. Hay que leer mejor antes de comentar, eso, sin duda, les ha quedado por moraleja, un fallo que también han compartido otros comentaristas como el cantante Cristian Imparato o Allison Holker, que le daban unas inoportunas enhorabuenas.

"Ese empleado va a ser despedido", han añadido. "No me quiero reír porque esto es horrible, pero... Wow", ha comentado otra fan. Desde luego, todos han llegado al mismo punto: hay que hacer click, leer mejor y no quedarse con la imagen únicamente, ya sea para evitar momentos de 'Tierra, trágale' o para evitar intensificar el duelo de la que sufre.

Jessie J, entregada a su música más que nunca

Muy consciente de sus emociones, Jessie J ha explicado cuánto significa para ella apoyarse en la música en momentos como este. "Empecé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso no ha cambiado nunca y tengo que procesar esto a mi manera", comenta.

Explicando que va a ser honesta y dar todo de ella no solo por su público sino por ella misma y su "pequeño bebé que ha dado lo mejor de sí", ha decidido dar el comunicado por Instagram y no en su concierto porque le resulta más fácil y puede controlar mejor sus palabras, según ha explicado.

La punzada en el corazón que ha sentido Jessie J ante esta inesperada y trágica noticia también la ha dejado en sus fans, que le han mandado un caluroso apoyo: "Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. También sé que millones de mujeres de todo el mundo han sentido este dolor y otros mucho peores. Me siento conectada a las que conozco y a las que no".

Y es que Jessie J ya explicaba en su show de 2019 que atravesaba dificultades para tener hijos por sus problemas de fertilidad. ''Hace cuatro años me dijeron que no podía tener hijos, y está bien. Voy a tener hijos, creedme. Cuando el doctor me lo dijo, mi reacción fue: Oh, cielos, ¡no!'', comentaba entonces la cantante, con su característica fortaleza y positivismo.

Una energía que, sin duda, ha demostrado que seguirá llevando con ella para seguir adelante con su quinto álbum de estudio, con el que estrenaba en junio I want love tras dos años de ausencia: "Hay mucha honestidad en él, porque obviamente he pasado muchas cosas en la vida sobre las que la gente quiere saber".