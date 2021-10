Jennifer Lawrence deja ver su embarazo en una marcha a favor del aborto libre

Desde que anunciara su embarazo, la actriz Jennifer Lawrence no se está dejando ver demasiado. Quizá esté esperando para la promoción, de cara a la temporada de premios, de No mires arriba, su última película, con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Aunque a ello habría que sumarle, por supuesto, que su estado requiere de tranquilidad... con importantes excepciones.

La actriz de 31 años ha hecho una excepción para asistir durante este pasado fin de semana a una de las Marchas de las Mujeres que se han dado a lo largo de Estados Unidos. Lo ha hecho acompañada de su íntima amiga, Amy Schumer, y por una razón de peso: apoyar el aborto libre y seguro para las mujeres en todo el país norteamericano.

La intérprete, que dará a luz en los primeros meses del año próximo, mostró así su estado de buena esperanza a través del Instagram de Schumer, a quien hace menos de dos semanas le extirpaban el útero y el apéndice por endometriosis. Amy subía una publicación ante sus casi 11 millones de seguidores.

"No tengo útero y ella está embarazada, pero aquí estamos", escribió la intérprete de Y de repente tú, de 40 años, mencionando tanto al perfil de Women's March como al de la organización Planned Parenthood. Asimismo, dejó aún más clara su postura con un hashtag que decía: "Rally por un aborto justo".

En la imagen, JLaw aparece con un holgado vestido de algodón en blanco y negro que no disimula del todo su barriguita, así como una chaquetilla, unas gafas de sol y, claro, un cartel para la protesta que había hecho en casa y en el que se puede leer: "Las mujeres no pueden ser libres si no controlan sus cuerpos".

Amy, por su parte, sostenía una pancarta azul del Centro por los Derechos Reproductivos. "El aborto es esencial", aparece escrito en el suyo. El post, que lleva casi 625.000 likes en un día, ha recibido los parabienes en forma de emoticonos y los comentarios de otras celebrities que también se posicionan claramente a favor del aborto libre, seguro y justo para las mujeres: la estilista e influencer Rachel Zoe, la intérprete Rosanna Arquette, la humorista Chelsea Handler ("Yo tengo tu útero", le escribió), la actriz Kate Hudson o un comentario con aire español de Sharon Stone: "¡Brava!".