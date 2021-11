Camila Cabello revela algunas de las razones por las que ha cortado con Shawn Mendes

Era en muy buenos términos. Lo dejaba claro el comunicado. A partir de ahora cada uno tomaría un camino diferente. Se siguen queriendo, pero ya no es posible ser pareja. Camila Cabello y Shawn Mendes, una de las parejas de jóvenes artistas más mediáticas del mundo, rompía sin que se hubiese notado una crisis de por medio y los fans no entendían el porqué. Pero ahora la cantante ha expuesto algunas de las razones que les llevaron a tomar esta decisión.

La artista de 24 años ha querido despejar algunas dudas que tenían sus seguidores y, en el último episodio de Time to walk, un programa emitido por Apple TV, ha aclarado que empezó a sentirse inestable mentalmente antes del coronavirus, pero que el estallido de la pandemia y el confinamiento han afectado negativamente a su salud mental.

"Antes [de la pandemia] sentía como si me hubiesen drenado las fuerzas. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años", ha recordado Cabello, que explica así un estrés laboral que se vio acentuado y que necesitaba, por tanto, un momento de descanso.

"Casi no estaba en casa. No tenía tiempo ni para saber quién era yo más allá de mi profesión. Súmale a eso mis conflictos con la salud mental. Con esos niveles tan tóxicos de estrés ni siquiera podía sufrir un colapso porque, a pesar de todo, lo superaba: tenía que seguir", ha explicado la autora de éxitos como Havana o Never be the same.

"Estaba exhausta en todos los sentidos. En estos momento me sentía como si estuviera corriendo un maratón con la pierna rota. Seguía trabajando, pero era extremadamente difícil", ha continuado, así como, piensa ahora, habría de haberse plantado: "Desearía haber dicho: 'Dejadme parar un segundo para conseguir un poco de yeso para mi pierna rota y algo de terapia'. Pero no lo hice. Luego vino la pandemia y esto se hizo más grande".

Esto hizo que toda su vida se fuese desmoronando sin que ella pudiese hacer nada al respecto. "Me sentía con una ansiedad terrible, inestable. De repente todo esto me distraía de mi trabajo y yo ya no era la misma. Así que me iba quedando a solas con mi ansiedad y mis problemas, y esto se interpuso en mi relación, en mis amistades, o en mi tiempo en casa. No me sentía bien", ha declarado.

Por último, Cabello se ha sincerado sobre lo que finalmente necesitaba: "Tiempo para mí misma". "He intentado diferentes tipos de terapia, de meditación, de ejercicio; hasta he cambiado mi alimentación y la manera en que organizaba mi tiempo para asegurarme de que hay un equilibrio", ha terminado diciendo.