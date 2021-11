La 'influencer' Dánae Mercer cuenta que estaba embarazada y ha perdido al bebé

La influencer Danae Angles anunció este jueves a través de una publicación en su perfil de Instagram que perdió recientemente a su bebé tras más de ocho semanas de embarazo.

La creadora de contenido publicó una fotografía acompañada de un texto donde reconocía la tristeza que le producía haber sufrido un aborto. "Tuve un bebé durante más de ocho semanas y, ahora, lo he perdido", rezan las primeras líneas.

Angles explicó que, tras acudir a la consulta, el médico observó una mancha en la pantalla que le inquietó: "Se quedó callado. Para un cuerpo de este tamaño, dice, tendría que haber un latido".

"Luego, un borrón. Nicco me coge de la mano y el médico trata de explicar gentilmente lo que pasa. Lo que pasa después, pero regresa el miércoles y hablaremos más", contó.

La influencer rompió a llorar poco después de la consulta. Le costaba asimilar lo que le acababa de ocurrir: "Fuera de la puerta empiezo a sollozar. Sé que estoy haciendo una escena".

"Pienso en otras madres con otras citas. Pero no puedo detenerme y no puedo detenerme y el dolor no se detendrá. Estaba tan feliz...", relató, recordando que sintió como si alguien la estuviera "ahogando".

"Sé que dolerá menos con el tiempo. Yo nos conozco a los humanos, curamos. Pero hoy, ahora, todo habla de pérdida. Y ya no tengo un bebé", zanjó, recibiendo una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, que le dejaron comentarios de ánimo como "estoy muy triste de leer esto" o "todos te queremos".