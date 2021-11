Rocío Flores no puede más. Visiblemente molesta, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha respondido a las críticas recibidas en los últimos días y, también, a todos aquellos a los que considera realmente enemigos.

En plena calle y abordada por los reporteros, la joven colaboradora de El programa de Ana Rosa se despachó a gusto.

Primero, contra Jorge Javier Vázquez, que había dicho de ella lindezas como: "Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón a tu negocio. Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta" o "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena".

A eso, Flores respondió: "Se cree el ladrón que todos son de su condición. No te voy a decir lo que le aconsejo yo a él", le dijo al reportero de EP.

ROCIO FLORES le contesta a JORGEJA. Cada día esta cuadrilla de acosadores está quedando más expuesta. Por cierto. CARLOTA CORREDERA y su séquito estuvieron meses acosando a esta niña por su físico. Está guapísima y no necesita vender libros para adelgazar. Un beso, rubia. 💋 pic.twitter.com/Hw2zZnB6uk — Maica Vasco Mogorron (@maicavascotw) November 22, 2021

Una crítica que se hizo extensible a La Fábrica de la Tele y a Sálvame. "Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto. El programa de AR es un programa serio, no como el suyo".

Sobre el premio que recibió la docuserie en la que su madre relataba sus últimos 25 años de vida, Rocío solo hacía que sonreír irónicamente ante las preguntas del reportero. De ella, de Rocío Carrasco, dijo: "Lo que debería hacer es llamar y levantar el teléfono".

En cuanto al proceso judicial en el que se ve envuelta su familia, volvió a decir lo que ya había dicho en El programa de AR: "En el proceso judicial de mi madre y mi tía hay muchas contradicciones, pero Gloria no miente".