El estreno de Gloria Camila como colaboradora en Ya son las ocho, el nuevo programa informativo presentado por Sonsoles Ónega, ha supuesto una gran sorpresa para los espectadores. La hija de Rocío Jurado ha explicado a los medios que el hecho de estar en un programa de este tipo implica que deberá "mojarse" sobre ciertos temas que incluyen su vida privada como, por ejemplo, los procesos judiciales en los que está envuelta por sus conflictos con su hermana, Rocío Carrasco.

En la mañana de este jueves, Rocío Flores, en El programa de Ana Rosa, ha confirmado que ella conoce los procesos judiciales de los que Gloria Camila ha hablado a la prensa: "Es lo que ha dicho ella, pidió que se le mostraran unos documentos que ella como hija, además yo lo creo, los debe conocer y al final han presentado como que no hay documento ninguno".

"Bueno, hay una contradicción porque tu madre dijo públicamente: 'me han hecho presentar el único documento que no quería presentar y ellos son los que han pedido que se retire para que no conste en el archivo judicial por si el archivo judicial se filtra'. Por lo tanto, ¿hay o no hay documento?", ha preguntado, confundido, Antonio Rossi.

"Hay muchas contradicciones, pero no voy a entrar porque no es mi tema, no me pertenece y creo que eso le corresponde a ella", ha respondido Flores. "Pero, ¿sabes si hay o no documentos?", ha insistido Rossi. "Lo que tengo que saber, lo sé y te digo que hay muchas contradicciones, al igual que en el 99,9 por ciento del resto de las cosas. Pero Gloria no miente", ha contestado Rocío.

"Entonces, Gloria no miente", ha aportado el colaborador del matinal. "No, Gloria no miente. Yo no sé lo que hace la otra parte y no voy a entrar porque es una cosa de Gloria. Yo te digo lo que te acabo de decir", ha sentenciado la joven. Por su parte, Paloma Barrientos ha concluido que, según le consta a ella, "no hay esos diarios prohibidos que podrían perjudicar a Ortega o a alguien".