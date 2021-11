Jorge Javier estalla contra Rocío Flores: "Te sentaría bien dejar 'AR', no tardarán en llamarte para 'Tu cara me suena'"

No es ningún misterio que poco queda de aquella buena relación que tenían Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores en el plató de GH VIP 7. Tras la docuserie de Rocío Carrasco, no se han vuelto a cruzar, de hecho, él llegó a decir que la hija de Antonio David no iba a Supervivientes 2021 como comentarista cuando él presentaba para no encontrarse con él -ni con Belén Rodríguez-.

Si, recientemente, el catalán aseguró que se sentía "timado" por ella y la tachó de ser "una gran manipuladora", ahora le ha dedicado su último blog en Lecturas en el que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticarla.

"Querida Rocío Flores. Estoy compungido. Te veo de vez en cuando en El programa de Ana Rosa y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia", comienza escribiendo. "Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Perdón, en tu familia".

"Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana", recomienda. "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena".