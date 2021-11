Gloria Camila Ortega se defendió este jueves de los ataques de un tuitero que habló del enfrentamiento judicial que la joven mantiene con su hermana, Rocío Carrasco, a tenor de la publicación de los escritos de su madre, Rocío Jurado, en la serie documental En el nombre de Rocío.

La colaboradora de Ya son las ocho ha hablado en los últimos días sobre la demanda que interpuso contra Carrasco el pasado verano asegurando que busca "proteger" a su madre.

"Es defender la privacidad de una persona que ya no está", decía recientemente a los medios de comunicación, añadiendo que buscaba "tener conocimiento" de "unos documentos que no sabía y que desconocía": "He pedido tener el conocimiento como hija legítima y al final ha llegado un juicio en el que no hay ningún documento ni nada".

La posición de la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano enfadó a un usuario de Twitter que, a través de un tuit, cargó contra la joven. "Menuda cerda Gloria Camila diciendo que Rocío Carrasco saca rédito económico de su madre. Hay que ser sinvergüenza, a ver si ella se cree que esta en Telecinco por ser actriz o algo", escribió. Unas palabras ante las que Gloria Camila no se quedó callada.

La cerda de momento ha hecho una serie diaria. 😘 — gloria camila ortega (@gloriortega1) November 18, 2021

"La cerda de momento ha hecho una serie diaria", respondió, refiriéndose a Dos vidas, la ficción de RTVE donde trabaja. "Sí cariño, serie que ha sido cancelada porque no llegabais ni al 9%", le contestó el tuitero, que pocos minutos después recibió otra reacción por parte de la influencer.

"No cari, de cancelada nada, que seguimos en emisión todos los días a las 16.30 horas en TVE. Y es más, era contrato de un año con 255 capítulos y así ha sido", contestó la hermana de José Fernando Ortega, en defensa de su trabajo.

El pasado mes de octubre se conoció que la nueva dirección de TVE decidía no renovar la serie, debido a sus bajos datos de audiencia. Asimismo, podrá seguirse en La 1 hasta febrero de 2022, fecha en la que su emisión terminará de forma definitiva.