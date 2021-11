Gloria Camila se sincera sobre por qué ha decidido demandar a Rocío Carrasco

Gloria Camila acudió este martes al 10.º aniversario del musical del Rey León, en Madrid, y no dudó en responder a las preguntas de la prensa, que le preguntó por sus colaboraciones en Ya son las ocho, el nuevo programa de Sonsoles Ónega, y por la batalla en los tribunales contra su hermana, Rocío Carrasco.

La influencer admitió que se sentía ilusionada y preparada para su nueva labor como tertuliana en el espacio de Telecinco, y aseguró que, ante el inminente estreno de En el nombre de Rocío, la serie documental donde Carrasco hablará de su familia, no tendrá problemas en hablar alto y claro.

"Al estar en un programa eso también implica en que te mojes", reconoció al respecto, tomando una postura muy diferente a la de su prima, Rocío Flores, que prefiere no hablar de la segunda parte de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En este sentido, la hija menor de José Ortega Cano y Rocío Jurado contó los motivos por los que hace unos meses demandó a su hermana, quien aportará los documentos de su madre en En el nombre de Rocío.

"Es defender la privacidad de una persona que ya no está", respondió, añadiendo que quiere "tener conocimiento" de "unos documentos que no sabía y que desconocía". "He pedido tener el conocimiento como hija legítima y al final ha llegado un juicio en el que no hay ningún documento ni nada".