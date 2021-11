Taylor Swift tiene el 'look' perfecto para el otoño y no para de enseñarlo en el corto de 'All Too Well'

El corto de All Too Well se ha convertido en todo un éxito, con críticas en Letterboxd que superan obras como Parásitos o el prestigioso corto musical de Radiohead In Rainbows- From the Basement. Escrito y dirigido por la propia Taylor Swift, la cantante muestra las luces y sombras de su relación con Jake Gyllenhaal a través de Dylan O’Brien (Teen Wolf) y Sadie Sink (Stranger Things).

Con Joseph Cassell como diseñador de vestuario, se puede ver la esencia de Swift por todas partes, pero hay un look en específico que se ha visto en varias escenas del corto y que se trata del outfit perfecto para los meses de frío.

Se trata de un jersey de cuello vuelto entallado, perfecto para cualquier ocasión gracias a su versatilidad, como se demuestra en el cortometraje. En la primera escena en la que se puede ver, se trata de una cena con amigos, en la que Sink lo lleva junto a un labial rojo y el pelo liso, aportando una gran sofisticación a su personaje.

Dylan O'Brian y Sadie Sink en 'All Too Well'. TAYLOR SWIFT/YOUTUBE

Como se puede comprobar, el negro es un color que favorece a las melenas cobrizas, ya que potencian y resaltan su color. El labial rojo, por otro lado, hace que la atención también se vaya a los labios, por lo que el look se queda muy equilibrado.

Para este tipo de eventos, el jersey negro se puede combinar con unos vaqueros culotte o wide leg y unas botas para compensar los volúmenes y aportar armonía. Aunque con el pelo liso, como va Sadie en el corto, también acepta un corte más recto.

Taylor Swift en el corto 'All Too Well'. TAYLOR SWIFT/YOUTUBE

La siguiente vez que lo vemos es en el cameo que hace la propia Taylor Swift 13 años después de la ruptura durante la presentación de un libro (¿quizás la cantante está insinuando que publicará un libro en 2023?) con una melena totalmente pelirroja que le favorece mucho.

En la librería se ve a Swift con el jersey de cuello vuelto negro entallado con un abrigo de paño a tono sobre él, dando más volumen a la parte de arriba. Al ser un evento más formal, se puede ir a un total look con unos pantalones negros ajustados y un zapato mocasín o stiletto. El pelo recogido deja el protagonismo al abrigo, que sería la pieza principal del conjunto, por lo que habría que llevarlo con prendas que lo hagan destacar.

Con esto, All Too Well deja dos looks distintos con una prenda básica y de fondo de armario muy versátil, perfecta para cualquier ocasión en otoño e invierno y con la que no se puede fallar.