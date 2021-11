El corto dirigido por Taylor Swift sacude Internet (y le manda un recado a Jake Gyllenhaal)

En 2020 Taylor Swift anunció que grabaría de nuevo sus seis primeros álbumes. El motivo no era ningún secreto: el productor Scoot Braun había vendido los másters originales a Ithaca Holdings, de forma que la estrella del pop debía reapropiarse de sus creaciones, y aprovechar para darles nueva vida. Así surgió Fearless (Taylor’s Version), nueva versión de su segundo disco, y así surge ahora Red (Taylor’s Version), que hace lo propio con el cuarto. Este 12 de noviembre fue publicado con nueve temas inéditos, y envuelto en una promoción tan ingeniosa como acostumbra la artista. Ya que, el mismo día del lanzamiento, en el AMC Lincoln Center de Nueva York se proyectó un cortometraje inspirado en una de sus principales canciones, All Too Well. Antes de empezar, a los asistentes se les suministró pañuelos en caso de que no pudieran contener las lágrimas.

La edición original de Red fue publicada en 2012, y propulsó el habitual debate entre prensa y fans sobre qué inspiraba las canciones que lo componían. Swift suele partir de experiencias propias (sobre todo noviazgos fallidos) a la hora de desarrollar sus letras, y en aquel entonces quedó claro que Red surgía de su traumática ruptura con Jake Gyllenhaal. El romance entre música y actor duró poco, debido supuestamente a la incomodidad de Gyllenhaal por la atención mediática y la diferencia de edad con Swift (él tenía 30 años frente a los 19 de ella), y ahora ha vuelto a acaparar titulares por Red y de la canción que aborda de forma más directa este romance fallido: la citada All Too Well, reinterpretada como una canción de 10 minutos a la que, obviamente, Swift ha añadido versos.

All Too Well, en versión cortometraje, dura 15 minutos, y describe la relación entre dos personajes interpretados por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (visto recientemente en De amor y monstruos). Está escrito y dirigido por la propia Swift, y desde su lanzamiento ha arrasado en YouTube, en consonancia a los números 1 que va obteniendo la canción y superando en Letterboxd la recepción de obras como Parásitos u otro corto musical muy prestigioso, In Rainbows- From the Basement de Radiohead. No es de extrañar, pues All Too Well posee una factura impecable donde el formato de 15 mm se combina con la delicada fotografía de Rina Yang, cinematógrafa en alza que ha desarrollado videoclips para Kendrick Lamarr, Björk, Dua Lipa o Sam Smith, y cuyo trabajo disfrutaremos de nuevo en la segunda temporada de Euphoria.

En YouTube acumula ya 14 millones de visitas, y supone un nuevo hito dentro del campo de la realización para Swift. No es extraño que la artista dirija sus propios videoclips (empezó a hacerlo en 2010 con Mine, firmando a posteriori Me! o You Need To Calm Down), y de hecho ella misma se encargó de la puesta en escena de Folklore: Las grabaciones de Long Pond Studio el año pasado, sobre la gestación de uno de sus últimos álbumes. Aún así, All Too Well ha sido aclamado por la crítica, y también ha generado un diálogo inagotable a cuenta de la relación que refleja, devolviendo lo ocurrido con Gyllenhaal a los focos. Porque, sí, no parece haber dudas de que en el corto Sink interprete a Swift (que hace un cameo al final del mismo), y O’Brien haga lo propio con Gyllenhaal; no solo por las similitudes físicas sino porque su diferencia de edad es más o menos la misma que separaba a principios de la década pasada a cantante y actor.

Así, ha resucitado una historia que durante un tiempo fue la comidilla de los medios añadiendo más detalles (la nueva estrofa profundiza más en los motivos que llevaron a la ruptura), y reforzando los memes que ya empezó a generar la canción allá por 2012. Por ejemplo, todo el asunto de la bufanda. All Too Well da a entender que Swift se dejó olvidada una bufanda en casa de Maggie Gyllenhaal, hermana de Jake, y que una vez rompieron nunca pudo llegar a recuperarla. Ninguno de los implicados lo ha desmentido, e incluso la cuenta oficial de Netflix en España ha hecho mofa de ello. Ahora solo queda preguntarse cuál será el disco que Swift regrabe a continuación (hay rumores de que será 1989), y qué controversias traerá de vuelta.

Se ha quedado el día para sacar la bufanda del cajón. pic.twitter.com/HokCQZHDqq — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) November 12, 2021

