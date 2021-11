Sadie Sink, la actriz de ‘Stranger Things’ de la que todos hablan por el cortometraje de Taylor Swift

Un lustro después del estreno en Netflix de Stranger Things, sus protagonistas se han convertido en verdaderas estrellas. La segunda temporada en 2017 suponía la triunfal incorporación de Sadie Sink en el papel de Max Mayfield, cuya carrera sufría un verdadero empujón. Después de años obteniendo las alabanzas del público por su trabajo en la serie de los hermanos Duffer, la actriz ha dado un paso más en su trayectoria con su participación en el polémico cortometraje de Taylor Swift.

La cantante pop estrenaba estos días el cortometraje All Too Well, donde aireaba las intimidades de su relación con el actor Jake Gyllenhaal. Una pieza audiovisual escrita y dirigida por la propia diva, que supone una estrategia de marketing ideal de cara a la reedición de su disco Red (Taylor’s Version). Una revisión de sus canciones después de los problemas con los derechos que se encontraba después de que el productor Scoot Braun vendiera los másters originales a Ithaca Holdings.

Sink y Dylan O'Brien (El corredor del laberinto) se sitúan así como los protagonistas de esta trágica historia de amor, que ha hecho que los espectadores indagen en sus filmografías.

Netflix, Broadway y Aronofsky

Con pequeños cameos en The Americans, Blue Bloods o Unbreakable Kimmy Schmidt, los comienzos de Sink se producían de la mano de la serie American Odyssey. Su llegada a Netflix provocaría un verdadero terremoto en su carrera, que ya despuntaba con anterioridad.

A sus 19 años, la reconocible actriz pelirroja arrasa en todos los eventos a los que acude, y su trayectoria no se queda corta. Modelo, intérprete y habitual del circuito de Broadway, Sink colaboraba recientemente también en la trilogía de La calle del terror de Netflix, donde obtenía una vez más los elogios del público.

No obstante, su nombre ya era familiar para los amantes de Broadway, donde aparecía en obras célebres como Annie o The Audience. En esta segunda, Sink trabajó junto a la oscarizada Helen Mirren interpretando a una joven Isabel II del Reino Unido. Además de su amor por el teatro y las series, la norteamericana también ha trabajado en los títulos The Bleeder, El castillo de cristal y Eli. Unos filmes donde se codeaba con estrellas relevantes de Hollywood y han hecho que con el tiempo figuras relevantes de la industria como Darren Aronofsky hayan decidido apostar por ella. Sink aparecerá próximamente así en The Whale, que posterga así una prometedora carrera que aún tiene mucho que dar de qué hablar.

