Alegría defiende "incrementar la confianza" en el profesorado para decidir si se pasa de curso con suspensos

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, incidió este lunes en la necesidad de "incrementar la confianza" hacia el profesorado, que será el encargado de decidir si un alumno pasa o no de curso con el Real Decreto de evaluación, promoción y titulación que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

"Es fundamental mejorar el reconocimiento social hacia la figura del profesor y profesora de este país. Son más de 750.000 docentes los que tenemos en este momento, y la sociedad debería valorar mucho más el trabajo que realizan en las aulas", aseveró Alegría durante la inauguración de la sección de 'Voces' organizado por la Fundación SM.

Lo que se hará con ese decreto, explicó la ministra, es indagar en el proceso de adquisición de conocimientos del estudiante, así como en el "madurativo", a lo largo de todo el ciclo académico. "Lo más importante no es valorar los suspensos de ese estudiante", aseguró durante la entrevista. "Lo importante de verdad es conocer cuándo ese estudiante no termina de adquirir los conocimientos y las competencias suficientes, y poner los recursos suficientes para posibilitar que finalice con éxito", añadió. Por eso, el nuevo decreto busca una evaluación continua no solo de conocimientos sino también de competencias durante todo el ciclo escolar.

Así, desde el Ministerio abogan por no centrarse únicamente en las "consecuencias", sino incidir en las "verdaderas causas" que han hecho que España sea el país de la OCDE con más repetidores en educación secundaria. "Hay que hacer un cambio importante y no fijarnos tanto en si suspenden con tres, cuatro o cinco; sino en qué medidas o recursos ponemos a disposición de estos jóvenes para que puedan promocionar exitosamente".

En definitiva, este decreto, señaló, fija las dificultades que estás teniendo el estudiante y establece que quien decide son los docentes. "Hay que incrementar la confianza que tenemos sobre los profesores y profesoras de este país", declaró Alegría, afirmando que son ellos los que pasan "muchos meses" con los estudiantes, y que, por lo tanto, son los que pueden decidir "si promociona aunque haya tenido una asignatura suspensa".

Durante la entrevista también apeló a la "calma" y la "serenidad" de las comunidades autónomas a la hora de negociar las cuestiones educativas. El real decreto de evaluación ha estado envuelto en polémica, especialmente por el apartado en el que se establece la eliminación de los exámenes de recuperación en la ESO.

Ante las críticas de algunas autonomías que tachaban de precipitada la aplicación de esta medida, Educación decidió incluir una disposición transitoria que permitiera una moratoria de un año a las comunidades autónomas para darles más tiempo a eliminar los exámenes extraordinarios.

No obstante, el informe del Consejo de Estado, oponiéndose a esta moratoria por considerar que no puede establecerse un "régimen diferenciado entre territorios", eliminó esa posibilidad, por lo que no habrá recuperaciones desde este curso. Así, lo que piden ahora los gobiernos autonómicos que exigieron la moratoria es que directamente el Ministerio desista de la puesta en marcha del decreto.

"Bienestar emocional" tras la pandemia

La titular del Ministerio de Educación desgranó algunos aspectos claves de la LOMLOE y los nuevos currículos que se están impulsando desde el Ministerio de Educación. Asumiendo que ese cambio en las enseñanzas mínimas de todas las etapas educativas va a suponer un "esfuerzo" -tanto para los docentes como para los propios estudiantes-, señaló que el objetivo es desarrollar un currículo "fundamentalmente competencial" que sitúe a España en una posición similar a "los países europeos modernos y avanzados".

Uno de los asuntos en los que también se quiere incidir es en el "bienestar emocional" del alumnado, especialmente damnificado con la pandemia. "Es un tema que nos preocupa", reconoció, avanzando que van a seguir debatiendo sobre el tema con las comunidades autónomas para abordar esta problemática. "Hemos visto cómo el tiempo de pandemia y de educación online han generado, entre otras cosas, situaciones que vamos a tener que abordar con las comunidades autónomas y que han afectado a la salud emocional de nuestros estudiantes"

De hecho, el PSOE ha registrado este lunes una Proposición No de Ley en el Congreso "para impulsar las medidas necesarias en relación a la salud mental y emocional" a través del currículo de todas las etapas educativas, "y el desarrollo de seminarios a cargo de expertos sobre educación emocional".