Nuria Roca entrevista a Miguel Bosé y justifica la decisión de no preguntarle por la Covid: "Sé que me criticarán"

Con motivo del lanzamiento de su autobiografía, El hijo del Capitán Trueno, Miguel Bosé ha concedido diferentes entrevistas. La promoción del cantante no ha estado exenta de polémica, pues algunos periodistas han definido sus entrevistas como "incómodas", y ha tenido encontronazos con programas como Viva la vida o Más vale tarde, de Cristina Pardo.

Aunque su experiencia con el programa de las tardes de laSexta no fue como él quiso, pues cortaron la entrevista cuando la periodista le preguntó por el coronavirus y el artista se levantó rápidamente y se fue, Bosé, actualmente afincado en México, quiso repetir en un programa de Atresmedia, en concreto, este domingo en La Roca.

Mediante videollamada, tras varios problemas técnicos, el intérprete de Amante bandido habló con Nuria Roca de su libro. "Se trata de unos bellos recuerdos, a pesar de todo lo que pueda aparecer ahí como desagradable. Ha sido catártico. Era imposible entender a mi padre porque él estaba prisionero de su personaje", declaró sobre sus memorias.

"Todo lo que yo hacía estaba mal, todo era el mundo de las 'nenazas'. No sabía cómo afrontar esa situación", continuó. Después, también quiso alabar las cuestiones planteadas por la presentadora lanzando una indirecta a otros medios: "Si estamos a gusto lo contamos todo, si cambias el tono se convierte en un infierno".

Y es que, una vez terminada la entrevista, Nuria Roca quiso justificar los temas por los que le preguntó: "Quería hablar con Miguel de su vida apasionante. Sé que mañana me criticarán, pero me daba igual hablar del coronavirus, porque tiene una vida tan apasionante que no hace falta".