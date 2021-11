Los puntos fuertes del libro de Miguel Bosé: "Mi madre no se quedó sentada viendo cómo le crecían los cuernos"

Miguel Bosé lanzó este miércoles, 10 de noviembre, El hijo del capitán trueno (Espasa), un libro autobiográfico en el que repasa su infancia y adolescencia, reflexiona sobre su ascenso a la fama y se abre sobre las luces y sombras que marcaron las relaciones familiares, especialmente con sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz y modelo Lucía Bosé. En sus 480 páginas pueden leerse las reflexiones hondas y personales que el cantante comparte sobre ello.

"El hijo del capitán trueno / nunca fue un hijo digno del padre / salió poeta y no una fiera / hijo de su madre [...] El hijo del capitán trueno / no quiso nunca ser marinero / no se embarcaba en aventuras / levantaba dudas", cantaba Bosé hace 20 años. Lo hacía en un tema que comparte título con la recién salida del horno obra autobiográfica, que, al igual que la canción, destaca por la sinceridad con la que el cantante habla, para empezar, de la distancia que llegó a tomar con sus progenitores.

Este tema es uno de los que más han dado que hablar desde que la pasada semana pudiera leerse un extracto de la obra, en la que el artista decía que su padre lo rechazaba, en cierto modo, por no aspirar a ser como él, un hombre 'de verdad', centrado en prácticas como la caza e interesado en la tauromaquia. "¡Maricón, Lucía, el niño va a ser maricón!", llegó a decirle el diestro a su mujer.

"Jamás me atreví a escribir sobre lo mal que lo estaba pasando, ni sobre el trato que recibía de mi padre, ni mucho menos sobre mi enfermedad. Me daba terror que mi madre se enterara de todo aquello al leerlo y a la vuelta hubiese bronca o discutieran por mi culpa. Eso era algo que no quería", explica Bosé al respecto al hablar de su viaje a Mozambique, cuando era un niño de diez años que escribía sus vivencias en su sincero e inocente 'diario de África'.

El cantante dijo en su encuentro con la prensa que esta autobiografía no es un ajuste de cuentas con su padre sino "un ejercicio de entender y lo que pasó, pasó". Así, piensa que el mayor problema con el torero fue que Bosé "no reunía las condiciones para ser su heredero, muy macho, que me gustara la caza": "Yo tenía tenía la vena más lombarda, me gustaba la lectura. Era un niño raro y, en la casta del torero, levantaba muchas dudas y sospechas".

"Jamás me atreví a escribir sobre lo mal que lo estaba pasando, ni sobre el trato que recibía de mi padre"

En el libro, Bosé recuerda cómo su madre le repetía la frase "Miguelito, ya sabes cómo es tu padre". Esto lo llevaba a perderse en sus contradicciones: "Esa frase, a Miguelito le despistaba. No sabía bien a quién o a qué se refería. Eran tantas y tan abundantes las variables, que no le cabían en un solo 'padre'. Pensó, en algún momento, en tener muchos y separarlos por lugares, situaciones, incluso días de la semana y estaciones, y multiplicarlos por todas las suertes al cuadrado. Así que su padre pasaría de ser un ser humano a uno geométrico, de aspecto cubista, de matemática voluble y, por ende, difícil de catalogar".

Asimismo, lo que más le costó escribir fue la separación de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. "Contar el episodio de mi madre durmiendo en la calle, uf...", confesó el autor en la presentación. Bosé recuerda con claridad, incluso, los rumores previos a la noticia oficial de la ruptura. "Mi padre volvió a las andadas y al acabar de jugarse la vida en los ruedos, la perdía en las camas de las mujeres que le pusieron nombre a sus cornadas, aquellas que no dudaban en jactarse públicamente que se habían comido al torero", escribe sobre su padre.

"Mi madre tampoco quedó fuera de sospecha, aunque los amantes que se le atribuían eran casi siempre anónimos y mucho más discretos. Pero no se quedó sentada viendo cómo le crecían los cuernos. [...] En mi casa se destinaba tanto tiempo y energía a desmentir tanto 'qué dirán' que a mi madre le tocó cambiar de carácter y de actitud", añade, poniendo la atención en la intérprete italiana. El fallecimiento de su hermano Juan Lucas también fue uno de los más difíciles, y otro relato importante en la autobiografía.

Hay quienes se preguntan por qué el libro, que también nombra a personalidades conocidas, como el pintor Pablo Picasso, termina antes de la década de los 80. Tras 19 capítulos, el cantante pone el punto y final a sus memorias en el mes de abril de 1977 porque el resto de su vida se contará en el biopic que se está preparando sobre su vida. "Acaba en ese momento porque ahí empieza la serie que empezará a grabarse en dos o tres meses, arranca cuando me subo por primera vez a un escenario y va para adelante", confirma el Bosé.