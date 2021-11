Cristina Pardo ha entrevistado este miércoles a Miguel Bosé con motivo de la publicación de El hijo del capitán trueno, su libro autobiográfico. Y, lejos de transcurrir con normalidad, los espectadores de Más vale tarde han podido presenciar una conversación marcada por varios momentos de tensión.

El cantante ha aprovechado el encuentro para lanzar un dardo envenenado a Jordi Évole, con quien charló el pasado mes de abril sobre su postura negacionista de la pandemia. El cantante considera que no fue apropiado enfrentar su palabra a la de un experto, pues le dejó en mal lugar.

"Hizo unas encerronas incómodas que yo tuve que lidiar y, al final, ahí están. Ahí quedaron. Creo que está bien que la gente, con ese material que tiene, opine y se dé cuenta. Sobre todo se dé cuenta. No solo mi postura, sobre todo lo que se deriva de esos momentos del miedo que los oficialistas nos tienen a nosotros los negacionistas", ha expresado.

Miguel Bosé "quién es @jordievole y a Cristina Pardo : "Estás sorda" pic.twitter.com/9KofuXyFO1 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 10, 2021

Además, cuando Pardo le ha recordado a Bosé que le confesó a Évole que tenía problemas con la voz, este ha respondido con ironía: "¿Jordi quién? ¿Quién es?". La presentadora ha dicho que los espectadores de La Sexta sí conocen a Évole.

"Entonces háblales a ellos, no a mí. ¿Cómo me ves la voz ahora?", ha preguntado el artista, una cuestión a la que Pardo ha contestado con sinceridad: "Mejor que en el programa de Évole. ¿Vas a dar conciertos?". El cantante ha vuelto a ponerse a la defensiva: "¿Mejor? ¿No bien? Pero serás... Estás sorda. No quieres dar tu brazo a torcer".

Después, cuando la periodista le ha preguntado por su postura sobre el coronavirus, el cantante se ha negado a contestar. "De eso no hablo en el libro", ha repetido en varias ocasiones y, unos segundos más tarde, la audiencia ha podido escuchar una voz cortando la entrevista: "Disculpad. Vamos fuera de tiempo ya".

El cantante ha aprovechado para levantarse con rapidez y abandonar la entrevista, dejando a la presentadora con la palabra en la boca. "Qué oportuna la sensación", ha confesado esta, añadiendo que "hay un paso atrás cuanto menos en la discreción de abordar el tema".