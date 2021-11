Little Mix lanza su nuevo álbum en mitad del revuelo ocasionado tras la salida de Jesy Nelson, su exintegrante

Con el reciente desarrollo de la popular ceremonia de premios musicales MTV Ema, las chicas de Little Mix continúan entre múltiples proyectos y una carrera musical que no conoce límite. Ni el embarazo simultáneo de dos de sus integrantes ni la inesperada salida de Jesy Nelson han podido con ellas, aunque la situación está dando que hablar en redes. Ahora, con su disco recién salido del horno, las artistas han confesado sobre la situación en la que se encuentran.

El exitoso trío británico de pop se encuentra en plena celebración de su décimo aniversario con Between Us, disco que han lanzado con cinco nuevos temas junto a una recopilación de sus grandes éxitos. La lista actualizada de las copias vendidas por el momento en Reino Unido, de hecho, sitúa al grupo en segundo lugar con casi 25 mil copias por debajo de Red, de Taylor Swift, con una cifra bastante igualada.

Y es que estas chicas están imparables: pese a la salida de Jesy Nelson, que podría haber supuesto una caída libre sin freno para ellas, siguen acumulando proyectos y éxitos. Con el recién anuncio del premio en la categoría Best UK and Ireland Act de los MTV Ema 2021, donde también fueron nominadas a Mejor grupo, han dado pie a la explicación de algunos de los temas más hablados entre las mixers, fieles seguidoras de las chicas: ¿Qué está pasando con el trío y la que, hasta hace pocos meses, era su leal compañera?

UK Official Album Chart:



#1 - Red con 24.915 copias



#2 - #BetweenUs de @LittleMix con 24.906 copias



#3 - Voyage con 21.853 copias



#4 - = con 14.606 copias



#5 - The Tears de Hércules con 12.472 copias



SOLO 9 COPIAS DESTRÁS DE RED



(Actualización de mitad de semana) pic.twitter.com/KsnfxED8oY — Little Mix Arg Uptades (@ArgUptades) November 15, 2021

El distanciamiento de Jesy Nelson

Jesy ya revelaba en un teaser para el programa Graham Norton que no hablaban más: "Es triste pero les deseo sinceramente todo lo mejor". El rumor del distanciamiento de Jesy ocurría desde su ausencia durante la misma actuación del grupo en algunos de sus rodajes para el concurso The Search, rumor que se confirmaba en diciembre de 2020 y que daba pie a la polémica.

Leigh-Anne y Perrie, dos de las chicas del trío, contaban de cara al público que estaban embarazadas, algo que pilló por sorpresa a todos sus fans. Ni un embarazo iba a detenerlas, eso estaba visto. Pero Jesy Nelson obvió el tema y no se pronunció al respecto.

La exintegrante de Little Mix duchándose https://t.co/GuwPjAspD8 — Erika.♡ (@doncastersking) November 15, 2021

Asimismo, Jade y Leigh-Anne, integrantes racializadas del grupo, suelen mostrarse activas con la visibilidad mediática de movimientos sociales como el Black Lives Matter debido a su directa implicación. No obstante, la propia Jesy Nelson podría haber traicionado estos principios de sus viejas amigas al pecar de blackfishing en su último videoclip, su debut en Boyz con Nicki Minaj, polémica bastante candente en redes.

Echando leña al fuego, algunos mensajes directos se filtraron y desvelaron lo tensa que está actualmente esta polémica: Jesy Nelson subía una transmisión en directo junto a Nicki Minaj, donde la famosa rapera criticaba a Leigh-Anne ante las risas de la propia Jesy, algo que parece haber disgustado a muchos fans.

Little Mix continúa adelante contra viento y marea

Sin embargo, las chicas se mantienen con firmeza ante los rumores y las tensiones mediáticas. Ellas mismas han destacado los valores que defienden desde Little Mix en su última entrevista con Attitude: "Amistad, confianza, amor, unidad, solidaridad y la historia". Y es que sus éxitos se deben al trabajo constante que han tenido, especialmente, tras esta separación.

Anuncio del premio en la categoría 'Best UK and Ireland act' en los MTV Ema. MTV EMA

La misma Perrie contaba, junto a sus otras dos compañeras del grupo, que decidían ir a terapia grupal a principios de año para hacer frente a todas las complicaciones. "El terapeuta nos dijo que teníamos que eliminar a la gente tóxica de nuestra vida", han explicado en su encuentro con ET Canadá, a partir de lo que surgió la idea de Jade: crear el tema Cut you off.

Una vez little mix dijo “If I can't protect my energy, I gotta cut you off” y que razón tienen — Elena❄️ (@ElenitaSmiile) November 12, 2021

lo gracioso es que los fans de #ella saltan contra little mix por decir que cut you off trata sobre sacar a las personas negativas de sus vidas, entonces en teoría están admitiendo que su fave es negativa asfh si el zapato encaja.. — josie (@leighsdelicate) November 14, 2021

NO, Cut you off y Between Us llegando para ser las mejores canciones del álbum #LittleMix #BetweenUs



pic.twitter.com/nasN2S23iE — Liz 🇲🇽 (@Liz_MarCT) November 12, 2021

"Little Mix nunca va a dejar de ser Little Mix, porque nunca podríamos vivir sin la una a la otra", comentaban en una de sus últimas entrevistas, algo que han demostrado con el sentimental mensaje de amistad que muestran en el tema Between us.

Ante rumores sobre un descanso o una separación definitiva, han querido dejar clara su negativa: "Cuando hacemos cosas propias, ya sea música, moda, trabajo en la TV o películas, todo lo que hemos hecho individualmente, nos apoyamos entre sí para volver siempre a estar como grupo".

Y es que la misma Jade ha anunciado que está trabajando en un libro titulado El liderazgo femenino: Nos levantamos levantando a los demás, donde la cantante de 28 años va a tratar los problemas que enfrentó al ser víctima de acoso racista y desarrollar trastornos alimenticios. Pero no, las chicas no se van a distanciar: "Jamás nos iremos a separar, lo siento, no va a pasar".