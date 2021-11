Los premios MTV EMAs 2021 (Europe Music Awards de la MTV), se celebran este domingo desde el Papp László Budapest Sportaréna, en Budapest, Hungría, con una gran y espectacular gala que por fin puede volver a celebrarse y que se emitirá en directo en MTV España el domingo 14 de noviembre desde las 21.00 h.

A estos premios el canadiense Justin Bieber llega como el favorito gracias a sus ocho nominaciones. Le siguen en número de nominaciones Doja Cat y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno y de Ed Sheeran -que acaba de visitar España-, Olivia Rodrigo y The Kid LAROI, con cinco.

Además, todos ellos están nominados a la categoría Mejor artista local en sus respectivas regiones.

En España, competirán por hacerse con el premio a Mejor artista español algunos de los artistas que más han sonado en este último año: Aitana, Ana Mena, C. Tangana, la banda Colectivo Da Silva y Pablo Alborán.

La rapera y actriz Saweetie presentará los MTV EMAs 2021, que no solo es una entrega de premios, sino que además funciona como un gran concierto en el que ella misma interpretará Best Friend y Back To The Streets de su próximo álbum debut Pretty Bitch Music.

Junto a ella, también se subirán al escenario para cantar algunos de sus temas artistas como Maluma, que este año está nominado en las categorías de Mejor video latino y Mejor artista latino; estrella pop internacional Kim Petras y Måneskin, el grupo italiano que ganó Eurovisión 2021.

"Con presencia internacional en más de 180 países de diferentes culturas, los MTV EMAs 2021 serán un momento increíble para todos y una oportunidad única para que los fans celebren el poder de la música y su capacidad para trascender fronteras", afirma Raffaele Annecchino, presidente de ViacomCBS Networks International, grupo al que pertenece MTV.

"Después de un periodo tan largo, me hace increíblemente feliz que los EMAs se celebren en la ciudad de Budapest en la que estamos seguros será una noche extraordinaria con una gran repercusión global", añadía el directivo.

Los MTV EMAs serán "un evento épico ya que volvemos, en directo desde Hungría, a iluminar el escenario con increíbles actuaciones, pensado como una celebración única de los fans de la música y de sus artistas favoritos", avanza Bruce Gillmer, presidente de Music, Music Talent, Programming & Events, ViacomCBS.