La cantante Taylor Swift ha lanzado hoy una nueva versión de su álbum Red, publicado originalmente en 2012, y que ha regrabado al completo. Además, la artista ha añadido nueve canciones y ha anunciado que sacará un corto de una de las canciones más icónicas del disco, All Too Well.

En este nuevo disco no sólo se podrá disfrutar de las canciones antiguas con mejor producción acústica, sino que incluye, al igual que hizo ya con la regrabación de Fearless, la versión acústica de una de ellas, en este caso de State Of Grace, así como nuevos temas inéditos.

Estas melodías, conocidos como 'From the vault' (Desde el baúl), son un total de nueve. Descartadas en la selección del álbum original, son ahora rescatadas. El listado total de canciones de Red (Taylor's Version) suma un total de 30, incluyendo también una versión de 10 minutos del tema All Too Well.

Presumiblemente, esta será la banda sonora del corto sobre la misma canción que se estrenará este sábado. El film tendrá como protagonistas a Sadie Sink, Dylan O’Brien y la propia Taylor Swift.

Este lanzamiento es uno de los más esperados por los seguidores de la cantante, no sólo por ser una de sus melodías más queridas, sino porque narra su historia de amor con el popular actor Jake Gyllenhaal. De hecho, en esta versión extendida la letra desvela nuevos detalles sobre su relación.

Grandes empresas se han hecho eco de la publicación del disco. Starbucks ha sacado el Taylor's Latte (leche desnatada, sirope de caramelo y cobertura de crema de leche) que estará disponible hasta el próximo 19 de noviembre y ha anunciado que incluirá el nuevo álbum en la playlist que suena en todas sus tiendas.

También Netflix ha querido hacer un guiño al lanzamiento, compartiendo una escena de una película Amor y otras drogas en la que sale Gyllenhaal llevando una bufanda haciendo referencia a una frase de la canción All Too Well ("Me dejé la bufanda en la casa de tu hermana") y que han acompañando del texto: "Se ha quedado el día para sacar la bufanda del cajón".

Obligada a regrabar sus seis primeros álbumes

La intérprete de Love Story se ha visto forzada a volver a grabar sus primeros discos a causa del enfrentamiento por los derechos de sus trabajos después de que la discográfica con la que los sacó fuese comprada por el gerente musical Scooter Braun.

Taylor Swift había denunciado a Braun por acoso, por lo que este fue un duro golpe para la artista, ya que parte de las ganancias de su música irían a parar a una persona que le había hecho tanto daño.

Por ello, tomó la decisión de vetar el uso de sus canciones con fines comerciales y volver a grabar sus antiguos trabajos con una nueva discográfica para poder sacarles ella partido sin que su acosador se enriqueciera con ello.

No hay mal que por bien no venga y ahora sus seguidores pueden disfrutar no sólo de versiones mejoradas de sus canciones favoritas, sino descubrir muchas otras que se quedaron en el cajón.