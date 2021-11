El triunfo de lo coreano va más allá del 'Juego del Calamar': BTS son los más premiados en los MTV EMAs 2021

El balneario Széchenyi es un enorme complejo de aguas termales de Budapest, Hungría, donde las piscinas de agua caliente desafían, al aire libre, las bajas temperaturas de la ciudad en esta época del año. Allí flotan tranquilos y relajados turistas y locales, en un ritual muy arraigado en una ciudad partida por el Danubio.

Por eso en los MTV European Music Awards 2021, que se celebraron anoche en el Papp László Budapest Sportaréna de Budapest, el espectáculo estuvo rodeado de agua con escenarios que parecían flotar y el logo de la cadena emanando agua humeante.

La gala de la MTV, una canal cuyas siglas unieron para siempre la poderosa fuerza de la música con la hipnótica televisión, se emitió en directo para 180 países en la que supone una de las más importantes citas musicales y televisivas del año.

Ed Sheeran se llevó el premio a Mejor Artista y a la Mejor Canción por Bad Habits. Lil Nas X recibió el premio al Mejor Vídeo por MONTERO (Call Me By Your Name), y el gran ganador de la noche fue el grupo surcoreano BTS, que se llevó el mayor número de galardones, metiendo cuatro de ellos en su cesta de los premios, entre ellos Mejor grupo de Pop, Mejor grupo de K-Pop, Mejor Grupo y el premio a Mejores Fans.

Bangtan Sonyeondan, son las palabras que abrevian las siglas BTS y que traducido sería algo así como Bulletproof Boy Scouts, o Chicos a prueba de balas o Chicos blindados, una banda que enloquece a los más jóvenes, también en nuestro país, donde el desembarco de la cultura coreana va mucho más allá del Juego del Calamar (Netflix).

Muy conocidos por haber sido los ganadores de festival de Eurovisión, Måneskin se llevó el premio a Mejor Rock, mientras que la presentadora y artista Saweetie ganó el premio a la Mejor Revelación.

Y si ellos fueron los grandes ganadores, el que se fue con las manos vacías fue Justin Bieber, que tenía ocho nominaciones, de las cuales no logro convertir en premios ninguna, en unos galardones que conceden los fans y espectadores de MTV.

Nicki Minaj se llevó el premio al Mejor Hip-Hop, Olivia Rodrigo fue galardonada con el Mejor Empuje, y el colombiano Maluma ganó el premio a Mejor Artista Latino. "Colombia ya no será más Pablo Escobar, Colombia es ahora Maluma baby, J Balvin y todos los grandes artistas de nuestro país", dijo reivindicativo el cantante colombiano.

Yungblud se hizo con el premio a Mejor Artista Alternativo. El premio a la Mejor Colaboración fue para Doja Cat ft. SZA por Kiss Me More, mientras que David Guetta se hizo con el de Mejor Electrónica y Billie Eilish fue galardonada con el de Video for Good.

La joven cantante Aitana se hizo con el premio a Mejor Artista Española y en el apartado local, otros artistas conocidos en España se hicieron con los galardones de su zona de origen, como Bad Bunny, que se llevó el premio a Mejor Artista del Caribe; Tini el de Mejor Artista Latina de Sudamética, Sebastián Yatra el de América Central y más al norte, Taylor Swif el de los EE UU.

Un espectáculo de televisión

Las galas de MTV y sus entregas de premios son un espectáculo digno de ver en vivo, pero sobre todo un programa de televisión que marca la tendencia en realización, efectos, coreografía y escenografía. Bajo esas premisas actuaron artistas como Ed Sheeran, que abrió la noche rodeado de grafitis de neón para cantar Overpass Graffiti y Shivers.

La magia de la televisión es en realidad la magia de la coordinación y la logística. Que en un escenario de cerca de 50 metros de ancho aparezcan y desaparezcan decorados enormes es cosa más de la ingeniería que de la prestidigitación y de las decenas de técnicos que en apenas segundos, a lo sumo minutos, aprovechan que la cámara enfoca a otro lado para crear universos nuevos sobre el escenario.

Poner límites en una gala no es marca de la casa y por eso la presentadora de los EMA, la cantante Saweetie, apareció tomando el sol junto a una piscina con champán en un oasis rodeado de palmeras y pudo vérselas con soldados inspirados en El Juego del Calamar con trajes de color rosa, en lugar de rojo y máscaras de la MTV, todo eso en medio de noviembre en Budapest, además de cantar Best Friend, Tap In y OUT OUT.

Maluma se subió al escenario para entonar MAMA TETEMA e Imagine Dragons volvió a los EMAs para el debut de su nuevo single, Enemy.

Måneskin acudió al espectáculo con su single MAMMAMIA y con su habitual estilo propio y original, se calzaron atuendos negros y dorados, amén de Damiano David, el vocalista, que completó el look con unos calzoncillos de cuero con brillantes.

Kim Petras hizo su debut en los EMAs y entró en la historia de estos eventos como la primera artista trans que actúa en el espectáculo cantó dos temas inéditos, Coconuts y Hit It From The Back. Toda la gala de los EMAs estuvo marcada por el discurso en pro del movimiento LGTBIQ+, con numerosos discursos sobre el asunto.

Cerró la gala el inglés Yungblud, junto a Adam Warrington en una actuación que acabó con fuego, pirotecnia y las guitarras hechas añicos por sobre el escenario, como en los tiempos más salvajes.

Los MTV EMAs regresaron a la vida después de la pandemia, en un evento sujeto a medidas de seguridad sanitarias y que trajo de nuevo la ilusión por los grandes eventos que unen la música, la televisión y a las personas, en cualquier lugar de los 180 países a donde la MTV llevó su show.