Llega la revancha de Britney Spears ahora que es libre: casarse, demandar a su padre y grabar nuevos discos

La decisión final de la jueza Brenda J. Penny fue tan contundente que los gritos de júbilo no solo se escucharon en el exterior de los juzgados, donde se concentraban multitud de seguidores del movimiento #FreeBritney, sino en todo el mundo. Al menos, a través de las redes sociales. Porque, después de 13 años, Britney Spears era por fin libre, sin ataduras de tutelas a su padre ni a ninguna otra persona, que podría haber sido otra de las decisiones de la jueza. Esto hace que la artista, que el próximo día 2 de diciembre soplará 40 velas, tenga multitud de planes en la cabeza que ha ido forjando todo este tiempo y que podrían dividirse en tres grandes temas: amor, negocios y familia.

El primero de ellos es bastante sencillo: la autora de éxitos como Toxic, Baby One More Time o I'm A Slave 4 U quiere pasar por el altar cuanto antes. Tras cinco años de relación con el entrenador personal de origen iraní Sam Asghari, de 27 años y quien ha sido uno de los mayores apoyos de Britney durante todo el proceso, la pareja estaba deseando que el fallo judicial les favoreciera para poder por fin darse el "sí, quiero" sin que su felicidad dependiese de terceros (no hay que olvidar que la tutela paterna decidía sobre ella cosas como la manera en la que podía gastar su dinero, cuándo y dónde actuaba, quién tenía acceso a su casa, la prohibición de conducir y hasta qué medicamentos podía o debía tomar).

La libertad total de Britney era una condición sine qua non para que ese momento llegase y, con ella bajo el brazo, ya no habrá ningún problema en celebrar la ceremonia que tantos meses llevan postergando y planificando, comenzando por ese vestido de novia del que se está encargando su amiga Donatella Versace, como dio a conocer recientemente a través de su Instagram, donde tiene más de 36.350.000 seguidores.

Más allá de este punto, que casi el único cien por cien seguro, varios medios se han puesto en contacto con fuentes cercanas a la artista de Misisipi para conocer qué ronda su mente. Britney Spears no concede una entrevista desde hace tres años y poco después daba su último concierto (en octubre de 2018). No quiere saber nada de actuar en directo, como dejó claro en sus redes sociales hace algo menos de un mes: "Me mantengo alejada del negocio, que es lo único que he conocido en toda mi vida... esto está siendo muy confuso para mí".

Sin embargo, el portal TMZ ha hablado con el entorno de la artista y parece que está deseando meterse en los estudios de nuevo. Es decir, que Britney Spears sacaría material inédito y canciones que lleva tiempo queriendo grabar, dado que su último álbum, Glory, es de 2016. Los planes, advierte el citado medio, no son todavía firmes ,toda vez que aún no ha establecido el contacto con ningún productor ni ha elegido con qué compositores trabajar.

Incluso, sus representantes han declinado hacer comentarios sobre el porvenir laboral de la artista, lo que sin embargo no ha evitado que esta noticia haya sido realmente esperanzadora para los fans de Britney en todo el mundo, que se volcarían con ella como han hecho los seguidores de Taylor Swift con las canciones que ha regrabado. Hay que recordar que hace poco Britney dio a entender que no se subiría nunca más a un escenario y que quería disfrutar de las cosas mundanas y tranquilas.

Además, verdadera necesidad no tiene. Por primera vez en mucho tiempo Britney dispone de toda su fortuna, alrededor de 60 millones, en lugar de la pensión semanal de 2.000 dólares, que era la asignación que según los documentos judiciales le correspondía hasta ahora. Una miseria, y unos años malgastados, por los que la cantante está buscando aún mayor justicia y se está planteando demandar a su padre.

El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, ya advirtió hace unas semanas que investigarían a James Spears por "mala conducta" pero ahora, tal y como ha informando el Daily Mail, noticia de la que se han hecho eco más tarde incluso periodistas de la cadena NBC, la Princesa del Pop ha prometido que demandará a su progenitor por "abusar" de ella valiéndose de la tutela.

Britney Spears to sue her father Jamie for abuse. pic.twitter.com/OF7eKJMPkh — Mike Sington (@MikeSington) November 14, 2021

Para ello, Britney ya habría contratado a varios contables forenses para que hicieran un rastreo de las cuentas desde que comenzó la supervisión legal, demostrando así la mala praxis de su padre todo este tiempo. Una fuente le ha dicho al diario británico: "Ella culpa a su padre de, efectivamente, haber arruinado su vida durante los últimos 13 años. Él tenía el control total, desde sus finanzas hasta si podía tener más hijos. Britney está ahora mismo que echa chispas y no puede esperar para ver presentada lo más pronto posible una demanda contra Jamie Spears".

El propio Rosengart ha declarado: "Lo que le ocurra a Britney a partir de ahora depende únicamente de una persona. Y hoy es la primera vez que podemos decir esto en una década: esa persona es la propia Britney Spears". El abogado ni confirmó ni desmintió la denuncia por "abuso de tutela" contra James Spears, si bien dejó algunas pistas: "Será lo que considere Britney, pero sí que nos gustaría tenerle aún bajo juramento y poder interrogarlo [a Jamie]".

Por lo pronto, lo que está claro es que Britney va a aprovechar este tiempo para viajar más tranquila con su pareja y sus hijos, Sean y Jayden, a los que podría sumar alguno más, dado que es de sobra conocido que a ella y a Sam Asghari les guataría ampliar la familia.