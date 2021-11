Britney Spears revela quién se encargará de su vestido de novia

Este viernes, por fin, conocerá su futuro. El día 12 de noviembre fue la fecha fijada para que la justicia tome una decisión crucial en la vida de Britney Spears: o bien la tutela que ha ejercido su padre, James Spears, los últimos 13 años pasa a manos de otra persona o entidad, o bien desaparece y, por fin, se podrá decir que la cantante, que en diciembre cumplirá 40 años, es libre. Incluso, claro, para cumplir su sueño: casarse.

La autora de éxitos como Womanizer, Toxic o Gimme More ya dio a entender que pospondría su boda con Sam Asghari si no se daba la segunda condición. Es decir, que ha de cumplirse del todo el #FreeBritney para que ella pase por el altar. Pero aún así, como están comprometidos y algún día llegará ese momento, ella ya sabe quién le diseñará su vestido de novia.

Porque la cantante, aunque no es dada a dar muchos detalles sobre este tema concreto (porque, valga la redundancia, está esperando a que se concrete), ha subido una publicación en la que aparecen varias fotografías y hasta un vídeo de ella con un vestido rosa de gasa que da la sensación de que puede ser con el que haya decidido dar el "sí, quiero".

Pero nada más lejos de la realidad. Ese look casi de princesa Disney no es lo que está buscando la Princesa del Pop no es el que espera lucir Britney y así se lo ha hecho saber a sus casi 36 millones de seguidores en todo el mundo. "No... Esto no va a ser mi vestido de novia", ha comenzado escribiendo la artista.

"Donatella Versace es quien está haciendo mi vestido en este mismos instantes", ha dado a conocer Britney junto con el emoticono de guardar silencio, pidiendo de forma irónica a sus followers que le guarden el secreto. Así pues, será la empresaria italiana, actual vicepresidenta del grupo que lleva su nombre, Versace, así como su jefa de diseño, quien le cree a Britney ese vestido de ensueño con el que poder retomar las riendas de su vida (comenzando por su boda).