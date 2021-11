Britney Spears se suma la moda del 'belfie': presumir de trasero

Las últimas semanas están siendo una auténtica montaña rusa para Britney Spears, sobre todo por el enfrentamiento con su madre, a quien considera la mente detrás de la idea de la tutela legal que ha ejercido sobre ella su padre los últimos 13 años. Por eso necesitaba una forma de distracción, de darle la espalda a todas las habladurías. Y cuando una se pone de espaldas deja ver...

La cantante de Toxic o Womanizer se ha apuntado a una de las últimas modas entre las celebrities y que consiste básicamente en presumir de trasero ante todos los seguidores. Con el nombre de belfie, Spears ha despejado así su mente apenas unos días antes de que se celebre, el próximo viernes 12 de noviembre, la audiencia judicial que decidirá si se pone fin completamente a la tutela legal o si solo se sustituye a su padre (James Spears, que ya ha renunciado a ella) por otra persona.

Siguiendo una nueva tradición de la artista, a la que ya no hay nada que detenga de mostrarse como vino al mundo, Spears se ha comprado una cámara de fotos y ha optado por estrenarla de esta forma, tal y como ha explicado en el post que han podido leer sus casi 36 millones de seguidores.

"He usado una verdadera cámara de fotos por primera vez ayer mismo en mi habitación", comenzaba la cantante, que a primeros de diciembre cumplirá 40 años. "La puse en su soporte, le programé el temporizador que tiene y este es el resultado que he obtenido", ha añadido junto a multitud de emoticonos de señales de carmín de un beso.

Britney, que puntualiza que le encanta ese tanga amarillo y que quien está esperándola en la cama es [un peluche de] Minnie Mouse, subía poco después una imagen, un detalle de un cuadro del pintor austríaco Hans Zatzka, que acompaña un texto que, sin lugar a dudas, demuestra lo nerviosa que ha de verse por lo que está por ocurrir.

"¡Esta semana va a ser muy interesante para mí! ¡No he rezado nunca tanto por algo en mi vida!", comienza Britney. "Sé que he dicho algunas cosas en mi Insta por cabreo y lo siento, pero es que soy humana... ¡Y hasta creo que os sentiríais igual que yo si estuvieseis en mi lugar! De todos modos, es un nuevo día y no puedo decir que nunca más me vaya a quejar... porque quién sabe", ha finalizado.