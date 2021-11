¡Comienza una fecha clave para el ahorro! Una vez más llega el Black Friday o Viernes Negro, pero desde hace unos años, los grandes descuentos y promociones ya no duran solo un día, si no que la cita se ha alargado con ofertas anticipadas ¡y desde ya podemos comprar con grandes descuentos! Además, este año las ofertas anticipadas de muchos ecommerce como Amazon, El Corte Inglés, Cecotec, Druni o Fnac nos ayudan, no solo ahorrar, también a evitar problemas de desabastecimiento o para adelantar las compras navideñas y evitar agobios.

Por eso, desde 20deCompras hemos querido ayudarte con una selección de las ofertas más jugosas para que no desaproveches el (pre)Black Friday que este año revolucionará plataformas online como Amazon, porque los descuentos serán “históricos”, tal y como han adelantado. Gracias a nuestra experiencia, hemos escogido productos que han funcionado muy bien a lo largo de los años en diferentes campos como el bienestar personal, la tecnología o el hogar, con descuentos que superan el 45% de rebaja. ¿Estás preparado?

Ofertas más potentes en tecnología

La verdad es que gadgets tecnológicos necesitamos, casi obligatoriamente, en nuestro día a día, pero requieren una inversión elevada de dinero que no tenemos disponible todos los meses. Por eso, este es el momento del año perfecto para adquirir los productos tecnológicos que lo están petando y, por fin, comprar unos auriculares inalámbricos, un nuevo smartphone o un ordenador portátil.

En 20deCompras sabemos que tu móvil está pidiendo un cambio a gritos y las rebajas están llegando a todas las marcas, por lo que podrás elegir qué 'smartphone' comprar, sin preocuparte por el precio. Debemos avisarte de que Amazon ha adelantado sus rebajas en 'smartphone' y la marca Samsung ha sido la más beneficiada.

Vive tu vida, y el Black Friday, a todo volumen. No puedes perderte las mejores ofertas de Amazon en sonido si necesitas unos auriculares inalámbricos o un altavoz nuevo. Puedes ir, incluso, más allá, ¿qué te parece una barra de sonido para ver las películas como si de un cine se tratase?

Fnac, con hasta un 50% de descuento en tecnología. El (pre)Black Friday también se puede aprovechar para comprarte, por fin, un ordenador nuevo. Y en Fnac, con un 20% de descuento, y posible financiación, es el momento ideal para no seguir poniendo excusas y trabajar, o navegar por internet, de una forma digna. ¡Por fin!

Los productos de hogar más rebajados

Otro de los grandes motivos por los que aprovechamos el mes negro es para comprar, o regalar para navidad, esos gadgets que nos ayudan en las tareas del hogar o en la cocina. ¿Quién quiere tener un pinche de cocina, teniendo un robot de cocina, una freidora sin aceite o una plancha parrilla para preparar cenas ricas, sanas y rápidas? Atrás ha quedado el 2020, pero durante ese año nos dimos cuenta de la importancia de sentirse bien y cómodo en el hogar, así que... no puedes desaprovechar los ofertones de Cecotec durante esta semana negra.

Conga de Cecotec, el robot aspirador más vendido. Si todavía no has probado los beneficios de tumbarte a leer un libro en tu sofá, mientras los robots trabajan, este es tu momento. Seguro que te lo imaginas fácilmente: tú leyendo y un robot aspirador limpiándote el suelo, barriendo y fregando, todo en uno.

Siguiendo con la limpieza en el hogar, conseguir el mejor precio para hacer la compra del mes, es otra de las cosas que te facilitan estos esperados días en Amazon, ya que su plataforma está repleta de ofertas en productos de limpieza e higiene, que te durarán el mes entero, para olvidarte de comprar por un tiempo.

Para limpiar cómodamente lo mejor es una aspiradora sin cables de Dyson, comercio que también tiene ofertas muy jugosas en sus dispositivos más punteros.

Y en la cocina, una freidora sin aceite o un robot. Cecotec también ha rebajado sus freidoras sin aceite y los robots de cocina más punteros.

¡Vamos a por las rebajas en salud y belleza! 20deCompras

Regálate salud: las mejores ofertas en cuidado personal

Cuidarse y mimarse es algo imprescindible para muchos hombres y mujeres hoy en día, sobre todo, el cuidado de la piel ha ganado multitud de adeptos. Cada vez más personas aciertan con su rutina facial diaria, utilizando cosméticos para cada zona de la piel. Ya sea gastando grandes cantidades de dinero, o en modo low cost, mucho se consideran beauty additcs. Lo seas tú, o no, es bueno aprovechar los descuentos del Black Friday para cuidarse. Amazon, por ejemplo, nos lo pone fácil.

Druni. para ahorrar en cosmética. Perfumería, maquillaje y cosmética... ¡con grandes rebajas! Así es la propuesta de Druni para anticiparse al Black Friday. Además, desde la marca ofrecen un acceso anticipado a algunos descuentos para los usuarios registrados.

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon, Cecotec, Druni, Fnac y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.