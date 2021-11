Ahorrar con cada lavavajillas: estas son las ofertas de Finish y Fairy con las que adelantarse al Black Friday

Poner la lavadora o el lavavajillas es más caro de lo que a menudo pensamos. ¡Y no solo por las nuevas tarifas eléctricas! Si bien es cierto que ahora vivimos pensando en la franja horaria en la que más barato sale poner estos electrodomésticos, también lo es que no siempre tenemos cuidado en el gasto que hacemos al comprar los productos necesarios para que funcionen. Al final, todo suma a la cesta de la compra y si no compramos con cuidado, podemos malgastar algunos euros que nos harían falta para completar el presupuesto de ahorro que nos tenemos marcado mes a mes. Desde 20deCompras tenemos un truco para evitar que esto pase, ¿quieres saber cuál?

En Amazon, lejos de recompensar a sus usuarios con una única fecha en noviembre de descuentos, el Black Friday, han decidido celebrar una precampaña ya activa con la que acercar los mejores precios desde principios de mes. Así, son muchos los productos de limpieza que podemos encontrar en su catálogo, de marcas tan conocidas como Ariel, Fairy y Finish; que, por cierto, se encuentran entre las favoritas de los usuarios en lo que a pastillas de lavavajillas se refiere y, además, están sujetas a los mejores descuentos.

Las de Finish... para 110 ciclos por menos de 17 euros

Las Finish All in One Max ofrecen unos resultados óptimos con un solo lavado gracias a su fórmula concretada que potencia la eficacia de sus ingredientes para despegar hasta los restos más incrustados. Así, combina el gel, para limpiar las manchas y puntos difíciles, con la poweball, que elimina los restos incluso de horno, y con las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Además, están indicadas para usar hasta en los ciclos más fríos.

El 'pack' de 100 pastillas está rebajado un 25% y de costar 21,99 euros, ahora puede ser tuyo por 16,45 euros.

Este producto ha recibido más de 16.700 valoraciones, con 4,7 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios.

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

Las de Fairy... para 125 ciclos por menos de 20 euros

No hay grasa incrustada que pueda resistírsele a las pods para lavavajillas de Fairy, gracias a la acción combinada de líquido y polvo en una sola cápsula. Además, al ser una bolsita soluble, se disuelve más rápido que las pastillas en polvo, por lo que empieza a actuar inmediatamente. Esto las hace la opción perfecta para ciclos cortos. Su formulación también incluye sal, lo que garantiza un aclarado completo, protegiendo el cristal y la plata.

El 'pack' de 125 cápsulas está rebajado un 26% y de costar 26,51 euros, ahora puede ser tuyo por 19,59.

Este producto ha recibido más de 8.700 valoraciones, con 4,7 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios.

Fairy pastillas lavavajillas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.