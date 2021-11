¿Qué puedo hacer si me han encasquetado un billete roto de 20 euros? ¿Y si mi hija ha pintado garabatos en uno de 50 euros? O, directamente, he sido un poco torpe y lo he roto yo.

Probablemente alguna de estas situaciones nos ha podido ocurrir alguna vez, o varias, en la vida. ¿Qué puedo hacer?

Tal vez la primera tentación sea endosárselo a alguien, en algún comercio quizá. Pues bien, se trata de una malignidad innecesaria. El Banco de España aclara que "las personas que tengan un billete deteriorado pueden presentarlo en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en su entidad de crédito para su reconocimiento y posterior canje por uno nuevo".

Hay que presentar más de la mitad del billete

Billetes y monedas. EUROPA PRESS

Al respecto, explican: "Como norma general, el cambio tendrá lugar cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido. Los billetes manchados, ensuciados con inscripciones o rotos, una vez reconocidos, pueden canjearse por billetes nuevos de igual valor".

Desde el Banco de España también agregan que "aunque el papel sobre el que están impresos los billetes es muy resistente (el 100% es de algodón), el uso normal los acaba desgastando y ensuciando". Además, añaden, "a veces los billetes pierden parte de su superficie o algunos de sus elementos por una rotura, la humedad, el fuego, etc."

Trámite para hacer el caje

Para realizar el canje de los billetes rotos o deteriorados en el Banco de España, puede realizarse tanto en la sede central del banco en Madrid, ubicado en la calle Alcalá 48, como en sus 15 sucursales distribuidas por diferentes capitales de provincia, utilizando para ello un impreso que pondrán a nuestra disposición.

A Coruña: C/ Durán Lóriga, 16

Alicante: Rambla Méndez Núñez, 31

Badajoz: Avda. Antonio Masa Campos, 22

Barcelona: Plaza de Cataluña, 17

Bilbao: C/ Gran Vía de D. Diego López de Haro, 10

Las Palmas: C/ León y Castillo, 6

Málaga: Avda. Cervantes, 3

Murcia: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 20

Oviedo: C/ Conde de Toreno, 6

Palma de Mallorca: C/ Sant Bartomeu, 16

Santa Cruz de Tenerife: C/ Viera y Clavijo, 37

Sevilla: Plaza de San Francisco, 17

Valencia: C/ Barcas, 6

Valladolid: Plaza de España, 15

Zaragoza: Plaza de España, 8