Esto es lo que necesitas ahorrar cada mes para poder jubilarte a los 45, según un experto

Hay un viejo dicho que asegura que cuando eres joven tienes tiempo y energía pero no dinero. Cuando eres adulto, energía y dinero pero no tiempo y cuando eres viejo, tienes tiempo y dinero, pero no energía. ¿Y si pudiéramos jubilarnos antes?

Salman Haqqi es editor de finanzas personales del portal money.co.uk, y ha relatado a The Sun cómo y cuánto hay que ahorrar para poder jubilarse mucho antes de lo normal: a los 45 años.

Para él, la respuesta es simple: la gente debería comenzar a ahorrar lo antes posible. "La respuesta a cuándo debes comenzar a ahorrar es tan pronto como sea posible. El mejor momento para que cualquiera pueda empezar a ahorrar es tan pronto como empiece a ganar. Incluso si se trata de tu primer trabajo a tiempo parcial cuando eras adolescente, es una buena práctica guardar parte de ese dinero", dice.

"El ahorro es un hábito, y cuanto antes lo inculques, mejor estarás en los próximos años. A medida que tu carrera progresa y ganas más, puedes ser más sofisticado en la forma de ahorrar al buscar diferentes cuentas y opciones de ahorro, pero desarrollar el hábito temprano puede significar miles de libras más en ahorros en el futuro", asegura.

Dos errores a evitar

No obstante, Haqqi avisa de dos errores que se suelen cometer: El primero es establecer una meta poco realista para empezar. Y el segundo es estar esperando a ganar suficiente dinero para empezar a ahorrar.

"Cuando comiences a ahorrar, comienza con un presupuesto y el establecimiento de metas razonables sobre cuánto puedes ahorrar en función de cuánto ganas y cuáles son tus gastos mensuales", dice el experto.

"A menudo, las personas se fijan metas poco realistas que no tienen en cuenta gastos inesperados o su impulso natural de darse un capricho de vez en cuando", añade.

"Cuando se trata de ahorrar, no se trata de cuánto ahorras, sino de que ahorres algo cada mes. Incluso empezar con 50 libras (casi 60 euros) es mejor que nada. Puede parecer una suma pequeña al principio, pero se acumula con el tiempo y siempre puede aumentar la cantidad a medida que ganas más", explica.

Cuánto hay que ahorrar para retirarse a los 45

Salman Haqqi dice que si está pensando en jubilarte a los 45 años, cuánto necesitas ahorrar dependerá por completo de tus hábitos de gasto y de cómo hayas planificado tus finanzas con anticipación.

Si estás buscando una jubilación anticipada, deberías considerar cuál es tu gasto real cada año. Entonces podrás trabajar hacia atrás, teniendo en cuenta que la suma se puede invertir y ganar interés.

"Como cálculo básico, para jubilarse a los 45 años y vivir con un salario anual de 14.000 libras esterlinas (16.350 euros) al año (hasta los 80 de edad), tendría que haber ahorrado un mínimo de 500.000 libras esterlinas (585.000 euros)", dice.

"Esto significa que necesitaría ahorrar 20.000 libras (23.400 euros) al año a partir de los 20 años, lo que equivale aproximadamente a 1.666 libras (1.950 euros) mensuales", explica.

"Esto puede parecer inalcanzable, pero los que han practicado en Estados Unidos el Fire Movement lo han hecho posible, ahorrando la mayor parte de sus ingresos e invirtiendo su dinero adecuadamente", añade.

“Recuerda también que, en el lugar correcto, tus ahorros pueden generar dinero a través de pensiones privadas", dice.

Haqqi añadió que un gran beneficio de comenzar a ahorrar temprano es adquirir el hábito de administrar el dinero de manera positiva.

Esto significa que es más probable que las personas que puedan mantener y construir para el futuro de manera más efectiva y tener estos ahorros lograrán que las compras más grandes, como comprar una casa, parezcan más alcanzables.

Además de esto, también te ayudará a resistir mejor los eventos inesperados, agregó Salman. "Esto fue evidente en la pandemia de Covid-19, durante la cual aquellos con ahorros saludables estuvieron mejor protegidos durante los eventos imprevistos de 2020 y 2021", dice.

"Finalmente, ahorrar temprano y considerar tu jubilación a una edad temprana significa que cuando llegue el momento estarás preparado para aprovechar al máximo tus años de jubilación", concluye.