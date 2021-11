Así fueron los inicios de El Gran Wyoming: de médico a músico pasando por el mundo del cine y la televisión

El polifacético José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del mundo de la comunicación y del cine en España después de más de 50 años de trabajo.

Se graduó en medicina y ejerció de ello durante un tiempo, incluso durante el periodo que pasó en el servicio militar. Sin embargo, pronto se decantaría por el espectáculo.

La música siempre ha sido una parte fundamental en su vida. Durante la movida madrileña tocó en el grupo Paracelso y, poco tiempo después, se recorrerá los bares españoles en una gira junto a Maestro Reverendo haciendo shows cómico musicales durante unos ocho años.

En 1999, fundó una discografía que todavía sigue en activo, 18 Chulos, con más compañeros de profesión como son Santiago Segura, Pablo Carbonell, Javier Krahe, Carlos Díaz, Pepín Tre y Faemino.

El mote por el que es reconocido lo adquirió al poco tiempo de comenzar a trabajar, cuando aún se encontraba tocando en bodas, bautizos y comuniones, por su pasión por The Beatles. El añadido de El Gran se trata más por una cuestión de reconocimiento que quiso otorgarse él mismo.

En los últimos años no ha querido abandonar esta faceta suya como cantante, músico y productor y continúa encima de los escenarios con su banda Los Insolventes.

En 1980, decidió probar suerte en el cine, con Ópera prima. A partir de entonces ha formado parte del elenco de actores de aproximadamente 40 películas, destacando cuatro de las películas de Torrente.

Poco tiempo después también comenzaría su andadura en la televisión. En 1984, presentó en La 2 el programa Silencio se juega, alargando su etapa en las cadenas públicas durante varios años.

Telemadrid también le abrió sus puertas para presentar La noche se mueve en 1992, compatibilizándolo también con su colaboración en 1993 en El peor programa de la semana.

Sin embargo, el espacio que le permitiría desarrollar en gran medida su personaje y catapultarse como presentador fue Caiga quien caiga a partir de 1996.

El Gran Wyoming junto a sus compañeros en 'Caiga quien caiga'. Telecinco

En este programa, el presentador vinculó su imagen a la sátira y a la narración de la actualidad política con un toque de humor, trabajo en el que ha basado desde entonces su carrera profesional.

TVE decidió apostar por él en 2004 para un nuevo programa, La azotea de Wyoming, en el que, junto a Pilar Rubio, realizaba varias entrevistas y sketches de colaboradores. Pese a que hicieron varios cambios, tanto de formato como de horario, no consiguió el éxito esperado y acabaron retirándolo de la parrilla.

Fue en este mismo año cuando colaboró con El club de la comedia con varios monólogos sobre temas cotidianos como la muerte, la vida o diversas anécdotas, que se emitían en Antena 3.

Su inquietud por las irregularidades en el Hospital Severo Ochoa de Madrid le llevaron a realizar su primer documental en mayo de 2007 El Severo me duele, que se emitió en La Sexta.

Paralelamente a sus destacadas colaboraciones en televisión, se inició en el mundo de la prensa como columnista en Público con una sección llamada Asuntos & Cuestiones.

No solo destaca en lo audiovisual por su faceta como actor o presentador, también ha sido director y guionista de programas y películas: La mujer de tu vida 2: Quiero que sea él (1991), La mujer duende (1992), Historias de la puta mili (1994), Me estoy quitando (1999), En la calle (2007) y El Severo me duele (2007).

También en los años 90 comenzó su carrera narrativa que se prolonga hasta día de hoy con ocho libros publicados: Un vago, dos vagos, tres vagos. Temas de Hoy (1990), Te quiero personalmente (1993), Las aventuras de El Mapache (1997), Janos, el niño que soñaba despierto (2000), No estamos locos (2013), No estamos solos (2014), ¡De rodillas, Monzón! (2016) y La furia y los colores (2019).

Su amplio éxito en su carrera profesional le ha otorgado la posibilidad de comprar más de una quincena de inmuebles y convertir su inversión en un negocio propio de alquiler de estos.

La Sexta decidió apostar por él en los inicios de la cadena con un formato innovador en España para desengranar la actualidad de manera más dinámica: El Intermedio.

Es aquí donde trabaja desde 2006, en un principio junto a Montañez y desde hace nueve años con Sandra Sabatés, y donde ha podido protagonizar diversos momentos polémicos y contundentes críticas hacia los dirigentes y políticos.