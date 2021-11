Este fin de semana podremos descubrir las visiones que sobre el futuro se han imaginado a lo largo de la historia; conciertos del Romanticismo y fusiones entre músicas del norte y sur de España; un recorrido por maquetas históricas que nos descubrirán el pasado; cine infantil basado en una novela mítica de terror; por último, la diversión más procaz en una carpa de circo.

1- Ciencia. 'La gran imaginación. Historias del Futuro'

Exposición sobre las imágenes del futuro en el Espacio Telefónica Adolfo Ortega

La Fundación Telefónica continúa en su empeño por ilustrar las grandes cuestiones de nuestro tiempo, con una fuerte presencia de la ciencia y la tecnología. En este caso, La gran imaginación. Historias del futuro propone un recorrido por un universo de ficciones y ensoñaciones que en distintos momentos de la civilización han evocado cómo podría ser un tiempo futuro a través de la literatura, el cine, el cómic, el diseño o la arquitectura, entre otras disciplinas. La exposición está comisariada por Jorge Camacho y propone una reflexión global sobre el futuro y el modo en que cada época ha tenido su particular visión del porvenir, condicionada, en buena medida, por el contexto que la ha alimentado. Con ese propósito se presentan proyectos que van desde las primeras utopías -se exponen primeras ediciones de los grandes libros que han imaginado el futuro- hasta las especulaciones más actuales, pasando por todo el imaginario que se difunde a partir de la Revolución Industrial y del que seguimos bebiendo en gran medida. Tejiendo un diálogo entre imaginarios que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días, la exposición plantea en qué medida nuestra visión actual del futuro permanece anclada en ideas y valores del pasado, y qué papel pueden jugar la imaginación y la creatividad en la producción de alternativas posibles.

Es realmente sorprendente comprobar que algunos de los inventos que se materializaron a finales del siglo XX ya habían sido pergeñados cien años antes y plasmados hasta en los envoltorios de las chocolatinas. La exposición recorre las fantasías plasmadas en diarios de la época sobre los avances de los medios de transporte; las comodidades que iban a condicionar nuestra vida cotidiana; los modelos de ciudad o algunos métodos educativos, que se asemejan bastante a lo que luego nos ha llegado. Un catálogo de las imágenes cinematográficas que nos han subyugado durante toda la historia, desde Metrópolis hasta Blade Runner, pasando por La Fuga de Logan o Gattaca, también tienen un hueco en esta muestra.

Para finalizar el recorrido, se exponen cuatro instalaciones que tratan de ejemplificar otras tantas opciones que Jim Dator identificó como los arquetipos de futuro: Crecimiento, Colapso, Disciplina y Transformación. En este contexto, uno tiene la impresión de que actualmente se impone el mensaje apocalíptico sobre el ejercicio de imaginar, porque si atendemos al consenso de alarmismo imperante, no sería muy necesario hacer pronósticos ya que este planeta de 4500 millones de años -¡nada menos!- se va a ir al garete si la temperatura ambiental sube 1,6 grados centígrados.

En definitiva, se trata de una exposición extraordinaria para reflexionar sobre lo que otros imaginaron del mundo en que ahora vivimos, y ayudarnos a aventurar lo que deparará el futuro a las nuevas generaciones. Liberar el poder transformador de la imaginación para pensar mundos «radicalmente diferentes» tal vez sea ahora más necesario que nunca.

Hasta abril de 2022 / Espacio Fundación Telefónica

2- Cabaret. 'The Hole X' celebra su décimo cumpleaños

Álex O'Dogherty oficiando de Maestro de Ceremonias en 'The Hole X' Adolfo Ortega

La saga The Hole se ha convertido en un clásico de la cartelera al cumplir 10 años, y ahora lo están celebrando con un nuevo show denominado The Hole X, que es más atrevido que nunca. En una carpa que recuerda a los circos de antaño, al lado del Museo del Ferrocarril de Delicias, The Hole X mantiene la esencia del The Hole original pero acentuando su lado canalla y sexy, rescatando algunos de los números más impresionantes y de los personajes más icónicos de las tres ediciones. Se han añadido textos y números nuevos para redondear el antídoto perfecto para los tiempos difíciles. The Hole X pretende ser toda una experiencia, “el reflejo del amor al buen rollo y al carpe diem”, según sus creadores. Hay que estar en el agujero para salir del agujero.

Alex O'Dogherty oficia como Maestro de ceremonias con mucho sentido del humor y mala uva, en un trabajo portentoso. Un personaje extravagante y divertido acompañado por una amorosa rata que atiende al nombre de MariMar y se pasea sobre sus hombros tan campante. Le arropa en el escenario una cohorte de estupendos y esculturales cuerpos que a la mínima se ponen muy cariñosos, cosa que es reprendida de inmediato por el Maestro.

Los mayordomos son un cuarteto de voces que animan el cotarro con temas de toda la vida; mientras que las Supernenas (Arantxa Fernández y Coral Quiñones) parecen salidas de un manga japonés y hacen unas acrobacias realmente espectaculares en altura, sin elementos de seguridad ni demasiada ropa. Otro número destacable es el que protagoniza SuperGold (Donet Collazo), un gimnasta "mazas" que se pega unas vueltas en el aire suspendido de las mismas cuerdas que las Supernenas, mientras le cantan un temazo de Rocío Jurado.

El público se acomoda por mesas donde tomar alguna bebida acompañada de palomitas, entre el jolgorio que el grupo de actores se encarga de mantener a buen nivel ¡y hasta se rifa un jamón en el descanso! (Es un espectáculo no recomendado para menores de 16 años).

Hasta fecha indefinida / Espacio Ibercaja Delicias / de 32 a 59 Euros

3- Arquitectura. 'Fortificación y ciudad. 29 maquetas' en Condeduque

Maquetas y planos en la exposición 'Fortificación y ciudad' en Condeduque Adolfo Ortega

El centro Condeduque ha reunido un total de 29 preciosas y preciadas maquetas de fortificaciones, castillos y murallas medievales, para ilustrarnos sobre la trascendental tarea de proteger las ciudades, destacamentos armados, y también buques de guerra, del ataque de fuerzas enemigas. Los ciudadanos lo agradecían sin lugar a dudas. La Alhambra de Granada, el Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz (México), el recinto amurallado de Rosas (Gerona) o la Puerta del Sol de Toledo son algunos de los espacios representados.

La vistosa maqueta de la Plaza y Peñón de Gibraltar está labrada en un bloque de madera de roble de una sola pieza, y da idea de la fortificación española previa a la toma por parte de los británicos. Curiosa también la maqueta que representa la Zaragoza destruida por los Sitios en 1809, donde todo aparece derruido. Se exponen, además, fortificaciones derribadas en el siglo XIX, de las que queda el testimonio de sus maquetas, así como planos y dibujos también presentes en la exposición, como por ejemplo de la ciudadela de Barcelona, una impresionante pieza que muestra la fortificación de la capital condal tras la guerra de Secesión. Fue demolida en 1869 y tan sólo quedan vestigios de algunos edificios interiores.

La muestra cuenta con el apoyo de la Fundación Juanelo Turriano, dedicada a la promoción y difusión de la historia de la técnica y de la ciencia, en especial de la ingeniería. Lleva el nombre de un brillante científico originario de Cremona (Italia) que trabajó en España al servicio del emperador Carlos V. Giovanni Torriani (1500-1585), conocido en España como Juanelo Turriano.

Las maquetas y mapas provienen de instituciones como Patrimonio Nacional, Museo del Ejército, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias, Museo de Historia de Barcelona, Musée des Plans-Reliefs de París, etc. que se han ofrecido a prestar sus piezas, algunas de ellas nunca expuestas, con un interés formal, estético, artístico, técnico y cultural de primer orden, que es necesario valorar como parte de nuestro rico patrimonio.

Hasta el 9 de enero de 2022 / Condeduque / Gratuito

4- Clásica. Schumann y Dvorák por la Orquesta Nacional de España

La Orquesta Nacional de España en en Auditorio Nacional RAFA MARTIN

La Orquesta Nacional de España interpretará este fin de semana el quinto programa sinfónico de esta temporada, que incluye uno de los grandes conciertos para piano del Romanticismo y una sinfonía de lo que podríamos denominar como post-romanticismo con toques folclóricos. En el primer caso, se trata del Concierto para piano y orquesta op. 54 de Robert Schumann; mientras que el segundo se corresponde con la Sinfonía número 6 del compositor checo Antonín Dvorák.

Robert Schumann compuso en 1841 una obra para piano y orquesta en forma de Fantasía en un sólo movimiento. Esta obra fue retomada por Schumann cuatro años más tarde, animado por su esposa Clara Wieck, para añadirle un par de movimientos más y constituir su Concierto para piano y orquesta en La menor, tal como hoy lo conocemos y escucharemos en el Auditorio Nacional. Fue la propia Clara quien lo estrenó en 1845, pero la partitura no obtuvo el éxito que el compositor esperaba y su carácter inseguro y atormentada existencia le llevaron a no volver a escribir ningún otro concierto para piano y orquesta. Al menos dejó para la posteridad esta obra maestra.

Desde Dresde nos trasladamos a Praga en 1878, donde Antonín Dvorák era miembro de la Orquesta Nacional y en su tiempo libre se dedicaba a la composición sin demasiadas pretensiones. Hasta ese momento, ya con 37 años, había escrito cinco sinfonías que no habían llegado a publicarse y descansaban en los cajones de algún armario. Llegado a ese punto, algunas de sus composiciones llegaron a manos de Johannes Brahms, quien mostró interés por ellas y propició que se empezara a reparar en el músico checo. A raíz de ello, se ofreció la oportunidad a Dvorák de componer una sinfonía para la Orquesta Filarmónica de Viena que, aunque fue la sexta en orden cronológico, al ser la primera que se publicó (1880), durante algún tiempo se conoció como la Primera. La obra fue denominada sinfonía Checa debido a que, en el tercer movimiento (Scherzo), se utiliza una danza eslava (furiant). En esta sinfonía se ha querido encontrar una influencia notoria de la Sinfonía número 2 de Brahms (1877), lo cual no dejaría de ser un justo homenaje al insigne autor que impulsó su carrera como compositor.

El maestro cántabro Jaime Martín será el encargado de dirigir a la Orquesta Nacional de España, mientras que el pianista Kristian Bezuidenhout actuará como solista en la obra de Schumann. Se trata de un pianista que tiene numerosas e interesantes grabaciones en las que siempre emplea instrumentos antiguos de teclado, fortepianos que, según su criterio, se aproximan al sonido que debió imperar en tiempos de Mozart, Beethoven o, incluso, Schumann. Esperemos que pueda utilizar alguno de ellos en esta presentación con la OCNE, para evocar esas sonoridades añejas y delicadas.

5, 6 y 7 de noviembre / Auditorio Nacional de Música / de 10 a 27 euros

5- Cine familiar. 'Frankenweenie' de Tim Burton en CaixaForum

Escena de la película 'Frankenweenie'. GTres

Pequeños Cinéfilos es un programa de CaixaForum que contribuye a construir la mirada del espectador disfrutando del mejor cine. Cuenta con una programación familiar anual y una cuidada y variada selección de películas para iniciar a pequeños y adultos en el mundo del cine.

Este sábado por la mañana, y dentro del ciclo dedicado a Tim Burton, se proyectará la película de animación Frankenweenie para edad recomendada a partir de 7 años y en versión doblada al español. Es una historia en que el pequeño Victor intenta emular al Doctor Frankenstein y resucitar a su perrito Sparky, que había pasado a mejor vida. El niño recurre al poder de la ciencia para traer a su mascota de vuelta a este mundo, aunque con algunos ajustes “de poca importancia”. Víctor intenta ocultar su creación, pero Sparky consigue salir de su escondite. Los compañeros de escuela, profesores y toda la ciudad se dan cuenta de que crear una nueva vida puede convertirse en un experimento monstruoso. La película está basada en un cortometraje previo del mismo Tim Burton, realizado en 1984.

CaixaForum agrupa estas películas infantiles en ciclos monográficos que tienen como hilo conductor a un autor, un realizador o un estudio de animación, y pretende dar a conocer nuevos estilos y distintas técnicas de animación utilizadas en todo el mundo. En todas las sesiones, un educador presenta la película proporcionando las claves básicas y necesarias para interpretarla y disfrutarla.

Sábado, 6 de noviembre / CaixaForum / 6 euros

6- Danza y música. 'Burdina/Hierro' de Adriana Bilbao

Adriana Bilbao demuestra que el flamenco tiene su lugar en el Pais Vasco Jon Etxezarraga

La Sala Principal del Teatro Español presenta el estreno en Madrid de Burdina/Hierro, espectáculo de danza y música, creado por la bailaora y coreógrafa vizcaína Adriana Bilbao y el músico Beñat Achiary, que combina flamenco y tradición vasca. El espectáculo nos muestra la historia de una mujer andaluza en la cuenca minera de Gallarta, en Vizcaya, a través de la mezcla de los palos flamencos con la cultura vasca. Un homenaje lleno de vida y sentimiento a aquellos hombres y mujeres que durante el siglo pasado llegaron desde lejos, especialmente desde Andalucía, a trabajar en las minas de Euskadi. La minería entronca de manera profunda ambas regiones.

Enmarcado en este contexto minero e industrial, el espectáculo Burdina/Hierro se nutre del flamenco y la tradición vasca para rescatar también el testimonio de las mujeres de la época, que ha permanecido un tanto oculto, a través de la música y la danza. El trabajo de Adriana Bilbao como bailarina y coreógrafa se enmarca dentro del flamenco más tradicional. No obstante, su inquietud e interés por renovarse le han llevado a explorar y probar otros códigos a través de un movimiento elegante y sutil, pero también impetuoso y vivo.

El espectáculo cuenta con la dirección musical de Beñat Achiary, que partiendo de la música tradicional vasca ha ampliado la perspectiva introduciendo dinámicas de improvisación basadas en el jazz y otras culturas musicales. El acompañamiento musical contará con Guilhem Tarroux (guitarra), Michel Queuille (piano) y Raúl Micó (cante flamenco) y con los barrenadores Ander Ezeiza, Koldo Plazas y Luis Mariano Casillas.

El ruido de la barrena contra la piedra, el flamenco, la cultura vasca, la creación y la improvisación, la tradición y la más potente modernidad se dan la mano en este espectáculo.