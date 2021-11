Gucci paraliza Los Ángeles con una pasarela a pie de calle en la que desfilaron Jared Leto y Macaulay Culkin

La ciudad de Los Ángeles volvió a llenarse de estrellas, pero esta vez no por el estreno de una película o alguna gala de premios. El responsable de tal derroche de glamour fue Alessandro Michele con el Love Parade fashion show, una pasarela en el mismo Hollywood Boulevard, donde presentó la nueva colección primavera-verano 2022 de Gucci.

Dibujando lo que es Hollywood para él, Michele retrató a las grandes divas de la pantalla grande al igual que las jóvenes aspirantes a actriz que acaban de bajarse del autobús para cumplir sus sueños, todo aderezado con el inconfundible estilo de la casa italiana. "Mi Hollywood está en las calles", proclamaba el diseñador.

Para ello, contó con grandes amigos, que también son grandes estrellas del cine, como el actor multifacético Jared Leto y la estrella consagrada Macaulay Culkin, que ha pasado de protagonizar famosas películas navideñas a debutar como modelo sobre la pasarela en una de las casas más importantes del mundo de la moda.

Macaulay Culkin desfilando para Gucci en el 'Love Parade fashion show'. GTRES

Culkin desfiló con un conjunto retro de camisa hawaiana y chaqueta bomber con flores a tono con la camisa. Para completar el look, el actor llevó unas gafas de sol tintadas de estilo ochentero y unos zuecos Horsebit.

Por otro lado, Jared Leto fue con colores menos llamativos, pero se compensaba con la excentricidad de los pantalones de color blanco de piel falsa, que están unidos por unos cordones que atravesaban la pierna, parecidos a los corsés. Los combinó con unas botas a tono, una blazer de cuadros príncipe de gales y unas gafas retro de pasta de estilo setentero.

Leto no solo fue un modelo especial en el desfile, su amistad con el diseñador de la marca le ha llevado a tener un papel protagónico en House of Gucci, la última película de Ridley Scott, con Lady Gaga como Patrizia Reggiani y que se estrena el 26 de noviembre.

Jared Leto desfilando para Gucci en el 'Love Parade fashion show'. GTRES

Como invitada especial, estaba Gwyneth Paltrow en primera fila, con una versión actualizada del esmoquin Gucci de terciopelo rojo diseñado por Tom Ford que el director creativo dio a luz en 1996, sentando un precedente para la firma.

En cuanto a la inspiración de la colección, Michele le da crédito a su madre, una cinéfila y asistente en una compañía de producción, por haber alentado su amor por el viejo Hollywood. Por otro lado, el diseñador ha tomado como musa a Los Ángeles contemporáneos, un lugar que el Michele visitó por primera vez a los 27 años y por el que siente mucho afecto.

"Los Ángeles no es una ciudad de la moda, pero está tan de moda", dijo entre bastidores antes del desfile. "A veces (las prendas) no son apropiadas, pero al no ser apropiadas son tan precisas. Tal vez pertenezca a mi forma de ver la moda, es personal", explicaba

Imagen del desfile 'Love Parade' de Gucci. GTRES

Para los vestidos, el diseñador derrochó todo el glamour de la época dorada de Hollywood con prendas cargadas de pluma y vuelos, aunque las siluetas entalladas y el satén también fueron protagonistas.

El fetichismo también fue uno de los grandes temas de la colección, poniendo la ropa interior al descubierto, abusando de las medias por encima de la rodilla y poniendo énfasis en los ligueros.

Asimismo, destacó la joyería de juguetes sexuales, y la corriente erótica del látex ceñido y el encaje transparente sobre prendas sugerentes, demostrando una vez más que, pese a nacer de la fortuna de la burguesía italiana, tiene sus raíces en la "jet-set, los artistas y el cine", como así explicaba su diseñador.